Juan David Urrego, presidente de El Colombiano, renuncia a su cargo

Juan David Urrego dejará de estar al frente de la presidencia del Grupo El Colombiano. El directivo presentó su renuncia tras estar cerca de un año en el cargo.
Urrego llegó al puesto a mediados de marzo de 2025 en reemplazo de Ignacio Gaitán y por decisión de la junta directiva, desde donde se llevó a cabo un proceso de selección para designar a la nueva cabeza del Grupo.
En un video reciente, el directivo destacó el cambio en la tendencia que se ha venido presentando en los resultados de la compañía, pasando de los números rojos a terreno positivo. También señaló que, ante los desafíos que se vienen para el 2026 para mantener ese rumbo, puso a disposición de la junta su puesto en la presidencia.
“Ante el desafío que eso implica, y siendo coherentes con algo que acompaña siempre mis principios y es impacto y foco, le he sugerido a la junta directiva poner a disposición mi rol como presidente, puesto que en términos de costo y gasto, tiene una implicación importante”, indicó.
Urrego también señaló que presentó su carta de renuncia “como un mecanismo de aporte para que la compañía pueda en 2026 tener un impacto en las decisiones clave”.
“A pesar de que mi decisión ya está tomada y ha sido informada con la junta directiva y que tendrá vigencia a partir del primero de febrero, quiero motivarlos e invitarlos a que esa senda de numeritos negros que nos acompañó en 25 se mantenga para el 26”, resaltó dirigiéndose a su equipo de trabajo.
Para concluir, agradeció por los 10 meses en los que estuvo al frente de la organización y los aprendizajes adquiridos en ese camino.
¿Quién es Juan David Urrego?
Urrego Restrepo, de 55 años, es ingeniero mecánico de la Universidad Pontificia Bolivariana, tiene un MBA del Instituto Tecnológico de Monterrey y cuenta con estudios en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford.
El presidente del Grupo El Colombiano también se desempeñó como director general de Andercol, empresa del Grupo AkzoNobel, y trabajó 26 años en diferentes cargos directivos de las empresas del Grupo Orbis.
Así mismo, ha estado en juntas directivas en diferentes empresas, fundaciones, organizaciones sociales y entidades de emprendimiento e innovación.
