Juan Valdez realizó la apertura de su primera tienda ‘flagship’ a nivel mundial, un formato con el que busca llevar la experiencia del café a otro nivel. Con esta apuesta, la marca plantea un espacio para vivir el producto desde una perspectiva sensorial, gastronómica y cultural.
El establecimiento gira en torno al concepto 1959, año en el que nació Juan Valdez como personaje y símbolo de los caficultores colombianos.
“El objetivo principal de esta tienda es honrar nuestro propósito de generar experiencias memorables y llevar lo mejor desde el grano hasta la taza, ser ese vínculo entre el campo y cada uno de los consumidores. ¿Qué tiene de distinto? Tiene una experiencia elevada en todo sentido. Tiene una especialidad y un centro alrededor del café, de métodos de preparación, de tipos de café”, destacó Camila Escobar, CEO de la marca.
El espacio se distribuye en tres plantas, cada una con una historia distinta por contar: el Origen, el Oficio y el Ritual.
El primer piso es un laboratorio abierto donde el café cobra vida a través de una tostadora y una barra central con distintos métodos de preparación. En este nivel se presentan cafés de distintos orígenes del país, con diversas tostiones, microlotes y cafés de especialidad, así como opciones de café a granel.
El segundo nivel representa el oficio y el trabajo hecho a mano. Aquí, los consumidores encontrarán una propuesta gastronómica de autor con platos a la minuta que reinterpretan la cocina colombiana, inspirada en los productos y sabores de las diferentes regiones cafeteras del territorio nacional.
Y la tercera planta tiene el objetivo de llevar la experiencia máxima de un maestro cafetero. El recorrido entonces culmina con un espacio de aprendizaje, exploración e inspiración donde se realizarán catas, talleres de barismo y se tendrán experiencias inmersivas.
Juan Valdez 1959 también ofrece merchandising exclusivo, métodos de preparación, cafés especiales y orígenes de todos los departamentos del país.
En cuanto a su expansión, Escobar resaltó además que, si bien no se prevé ampliar este formato en el país en el corto plazo, sí se proyecta potenciar la experiencia.
“Las tiendas ‘flagship’ son una inversión muy importante a nivel de marca. En Colombia diría que es la única que vamos a tener por unos años. Lo que sí vamos a hacer es llevar esta experiencia de maestro cafetero a otras tiendas. En otros países del mundo es probable que veamos tiendas como esta, porque se vuelve el centro que congrega la experiencia Juan Valdez en un territorio”, resaltó.
La nueva tienda de la marca está ubicada en el costado norte del Parque de la 93, y busca consolidarse como un nuevo referente turístico y cultural de la ciudad, ofreciendo a locales y visitantes una experiencia que une arte, gastronomía y café colombiano en su máxima expresión.
El mapa de Juan Valdez
Actualmente, Juan Valdez cuenta con 675 tiendas. 375 están en Colombia y 300 en el resto del mundo.
De acuerdo con la CEO de la marca, la expansión se proyecta para hallar un balance entre las tiendas del exterior y las tiendas locales.
“Para el próximo año tenemos más de 90 aperturas, más de 10 de ellas en Colombia. Por fuera tenemos cuatro geografías clave: Estados Unidos, México, Brasil y España. En Brasil tenemos un plan de expansión de 300 tiendas, en un joint venture con un inversionista local. Es una apuesta importante no solo para la marca, sino para Colombia”, resaltó.
En materia de crecimiento, este año la empresa espera superar el billón en ventas y soportar ese desarrollo con una rentabilidad superior a la de todos los años anteriores.
¿Cómo está el sector del café?
Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), destacó la estrategia en la que viene trabajando el gremio respecto a los cafés de especialidad y de origen, apuntando a entregar el mayor valor del café a los caficultores.
“Lo que estamos buscando es que esos caficultores que tengan la posibilidad de diferenciar su origen, de tratar el café de una manera diferenciada, de agregarle valor a través de procesos de transformación primaria, tengan la posibilidad de encontrar un mercado en el exterior basado en esos deseos del consumidor que encontremos en cada continente”, explicó el líder gremial.
El gerente también se refirió a los retos que enfrenta el sector, en especial considerando que la agremiación cumple 100 años.
“Estamos viendo cómo crecemos en Procafecol, cómo abordamos el mercado español y el estadounidense, cómo profundizamos nuestra experiencia en Brasil y cómo volvemos al mercado mexicano. Si logramos eso, va a haber más insumos para que la caficultura colombiana sea sostenible y la familia caficultora próspera”, resaltó.
