Juan Valdez lanzó su primera bebida con proteína: este es el precio

La cadena colombiana de cafeterías Juan Valdez anunció el lanzamiento de su frappé de café con proteína, bebida que ya está disponible en tiendas seleccionadas y plataformas digitales del país en las que la marca tiene presencia.
Esta propuesta fría tipo frappé, elaborada a base de café premium 100 % colombiano y con proteína de suero (whey) con sabor a vainilla, 20 gramos de proteína por porción y cero azúcares añadidos.
“Esta innovación representa un avance estratégico para Juan Valdez, ya que nos permite diversificar la experiencia del café más allá de lo tradicional, integrando funcionalidad y bienestar en una propuesta que conecta con nuevas generaciones de consumidores”, comentó Lina Hoyos, CMO de Juan Valdez.
Asimismo, agregó que, “hoy, más que nunca, el café también puede ser parte de un estilo de vida activo, balanceado y moderno”.
El nuevo frappé de café con proteína responde a una necesidad creciente en el mercado que tiene que ver con la búsqueda de bebidas que combinan sabor, nutrición y conveniencia en un solo formato.
Esta idea no solo inspiró su creación, sino que guio todo su diseño, pensado para integrarse fácilmente en la rutina de los consumidores que buscan una opción para comenzar el día, acompañar su rutina de ejercicio o simplemente recargar energía de forma consciente con propósito y sabor.
Como parte de esa evolución, esta bebida se integrará de forma permanente a la línea de Vitales de Juan Valdez. El precio es $13.900.