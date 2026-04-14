Jugador del Junior es investigado por presunto amaño de partidos: Lo que se sabe del caso

El fútbol colombiano enfrenta una nueva investigación por presunto amaño de partidos que involucra al jugador Jannenson Sarmiento, actualmente en Junior de Barranquilla. La denuncia fue presentada por la empresa CMARC International, que asegura contar con “pruebas contundentes” sobre hechos ocurridos entre 2024 y 2025, cuando el futbolista jugaba en Unión Magdalena.
El caso ya escaló a instancias internacionales: el 10 de abril de se radicó en juzgados de Uruguay una citación a conciliación civil previa a una demanda por US$925.000.
El documento señala que la investigación apunta directamente al jugador por manipulación de resultados deportivos. Además, expone que la situación habría sido determinante en la finalización de su vínculo con Unión Magdalena. Según la empresa denunciante, la información fue confirmada con el propio futbolista antes de su salida del club.
La denuncia también incluye elementos contractuales. CMARC, representada por Alejandro Comesaña, asegura que tras el reclamo el jugador y el club avanzaron en su traspaso a Junior sin incluir a la compañía, lo que motivó la acción legal. El paso del jugador al equipo barranquillero se concretó en diciembre de 2025.
Investigación por amaños y cifras que encienden alertas
El monto de la demanda, cercano a los $3.600 millones, refleja la dimensión económica del conflicto. Este tipo de procesos no solo implica sanciones deportivas, sino también reclamaciones civiles por perjuicios contractuales.
Casos similares en Sudamérica han derivado en suspensiones de jugadores por varios años e incluso expulsiones de por vida. Según reportes de organismos como la FIFA, más de 300 partidos en el mundo han sido investigados por sospechas de manipulación en la última década.
En Colombia, este tipo de denuncias no es frecuente con procesos internacionales activos, lo que eleva la visibilidad del caso. La frase incluida en el comunicado (“ameritaría que se pare el fútbol”) refleja el impacto potencial si se comprueban los hechos.
El periodo señalado coincide con uno de los momentos de mayor rendimiento de Sarmiento en Unión Magdalena, lo que facilitó su transferencia. El club samario confirmó en su momento la venta del 80 % de los derechos deportivos al Junior, en una operación que no reveló cifras oficiales.
Como antecedente, investigaciones por amaño en ligas de Brasil y Argentina han generado pérdidas millonarias para clubes y patrocinadores, además de afectar la credibilidad de los torneos.
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El proceso contra Sarmiento sigue en etapa inicial. De avanzar, podría derivar en sanciones disciplinarias, litigios internacionales y repercusiones en la Liga BetPlay, en un momento clave del calendario competitivo.