La Junta Directiva de Invest in Bogotá designó a Juliana Gómez Peláez como nueva directora ejecutiva de esta agencia de promoción de inversión en la capital. La directiva desempeñará el cargo a partir de este lunes 9 de febrero.
El órgano rector, integrado por representantes de la Cámara de Comercio
de Bogotá, delegados de la Administración Distrital y miembros independientes, resaltó experiencia en atracción de inversión y desarrollo económico sostenible, claves para contribuir a fortalecer el rol de la entidad como un actor importante en materia de la competitividad, el crecimiento y la proyección internacional de la ciudad-región.
Gómez Peláez es administradora de Empresas, especialista en Marketing, MBA y magíster en sostenibilidad y economía circular. Su trayectoria incluye 20 años de experiencia en en consultoría estratégica, asuntos corporativos y gubernamentales, inversión extranjera y comercio internacional.
Su camino profesional, que abarca tanto el sector privado como el público, incluye diversas posiciones de alta dirección en organizaciones de alcance nacional e internacional. La más reciente fue como directora senior en FTI Consulting, firma global de consultoría estratégica especializada en gestión de crisis, reputación, asuntos corporativos y regulatorios.
Destacado: Bogotá dará hasta $800.000 por trabajador para evitar despidos en microempresas
También fue vicepresidenta de Inversión Extranjera en ProColombia, así como gerente de Inversión Extranjera Directa para Norteamérica y el Caribe, e igualmente para las Américas y el sector Servicios en la misma organización.
Tras asumir como directora de Invest in Bogotá, Gómez señaló que buscará contribuir con una mirada estratégica, colaborativa y orientada a resultados, alineada con los objetivos institucionales y el propósito público que convoca esta público-privada.
“Creo firmemente en el valor del trabajo articulado y en equipo como motor para seguir posicionando a Bogotá-Región como un destino confiable y competitivo para la inversión, los negocios y los eventos de clase mundial”, destacó.
—