Juliana Gómez Peláez toma las riendas de la dirección ejecutiva de Invest in Bogotá

La nueva adición al equipo de Invest in Bogotá cuenta con 20 años de experiencia tanto en el sector público como privado.

Juliana Gómez Peláez, nueva directora de Invest in Bogotá
Juliana Gómez Peláez, nueva directora de Invest in Bogotá. Foto: Cortesía

La Junta Directiva de Invest in Bogotá designó a Juliana Gómez Peláez como nueva directora ejecutiva de esta agencia de promoción de inversión en la capital. La directiva desempeñará el cargo a partir de este lunes 9 de febrero. 

El órgano rector, integrado por representantes de la Cámara de Comercio

de Bogotá, delegados de la Administración Distrital y miembros independientes, resaltó experiencia en atracción de inversión y desarrollo económico sostenible, claves para contribuir a fortalecer el rol de la entidad como un actor importante en materia de la competitividad, el crecimiento y la proyección internacional de la ciudad-región.

Gómez Peláez es administradora de Empresas, especialista en Marketing, MBA y magíster en sostenibilidad y economía circular. Su trayectoria incluye 20 años de experiencia en en consultoría estratégica, asuntos corporativos y gubernamentales, inversión extranjera y comercio internacional.

Su camino profesional, que abarca tanto el sector privado como el público, incluye diversas posiciones de alta dirección en organizaciones de alcance nacional e internacional. La más reciente fue como directora senior en FTI Consulting, firma global de consultoría estratégica especializada en gestión de crisis, reputación, asuntos corporativos y regulatorios.

También fue vicepresidenta de Inversión Extranjera en ProColombia, así como gerente de Inversión Extranjera Directa para Norteamérica y el Caribe, e igualmente para las Américas y el sector Servicios en la misma organización.

Tras asumir como directora de Invest in Bogotá, Gómez señaló que buscará contribuir con una mirada estratégica, colaborativa y orientada a resultados, alineada con los objetivos institucionales y el propósito público que convoca esta público-privada. 

“Creo firmemente en el valor del trabajo articulado y en equipo como motor para seguir posicionando a Bogotá-Región como un destino confiable y competitivo para la inversión, los negocios y los eventos de clase mundial”, destacó. 

 

