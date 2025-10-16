Juntos por Urabá, iniciativa de Grupo Argos y aliados que entregó Parque Alegría a los habitantes de Nueva Colonia

La Fundación Grupo Argos, Cementos Argos, Uniban y su Fundación, Spreafico, Puerto Antioquia, Cotema, la Corporación Rosalba Zapata y la Alcaldía de Turbo, entregaron el Parque Alegría, una de las estrategias de la iniciativa Juntos por Urabá que busca transformar positivamente la vida de más de 12.000 personas de Nueva Colonia, corregimiento de Turbo.
Con la entrega del Parque Alegría, un espacio concebido junto a niñas, niños y adolescentes de todo el país, la comunidad de Nueva Colonia celebra un hito que mejora su calidad de vida y su entorno, al habilitar un lugar seguro para el encuentro, el juego y el aprendizaje.
Cabe resaltar que este parque de 3.000 m2, que cuenta con una inversión cercana a los $1.200 millones, dotado con juegos infantiles, zona de lectura y placa polideportiva, es el primero de su tipo en la zona.
A detalle, explicaron que el diseño es una adaptación de las propuestas de Melanie Mazzeo (Marinilla, Antioquia), Luis Fernando Ferrer (Madrid, Cundinamarca), y Mateo Montiel y Adriana Córdoba (Nueva Colonia, Urabá), quienes, junto con cerca de 3.000 niños y adolescentes, participaron en el concurso nacional “Del Metaverso a la Realidad”, liderado por Cementos Argos.
“El Parque Alegría es la prueba de que cuando las nuevas generaciones se involucran con la construcción de un mejor país, podemos transformar realidades. Lo que empezó como un diseño en un videojuego hoy se convierte en un lugar vivo, que invita a aprender, divertirse y convivir”, expresó David Jaramillo, gerente zona noroccidente de Cementos Argos.
Por su parte, María Camila Villegas, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Argos sostuvo que “tenemos el compromiso de articular esfuerzos con las comunidades, las empresas, el sector público y todos los actores de este territorio para que Juntos por Urabá siga transformando la vida de la comunidad de Nueva Colonia”.