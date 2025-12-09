Noticias empresariales

Kala levanta US$55 millones para impulsar la inclusión financiera en Colombia

Estos recursos, junto con los US$6 millones en inversión de equity obtenidos en rondas anteriores, elevan el total de capital levantado a US$61 millones.

Kala, fintech enfocada en personas no bancarizadas, anunció el cierre de un nuevo financiamiento por US$55 millones en deuda.

¿Para qué será esa inversión?

Esta nueva inversión tiene como fin ayudar a las personas que, por su historial crediticio, no se les ha dado acceso a créditos en la banca tradicional del país.

“Trabajamos para abrir las puertas y dar oportunidades de crédito a quienes la banca tradicional se las cerró. Gracias a nuestra tecnología, desarrollada especialmente para nuestros clientes, ofrecemos respuestas rápidas para esas personas que sólo han recibido excusas o rechazos. Nuestro objetivo es claro: reducir la fricción, operar con eficiencia y lograr que el acceso al crédito sea una realidad para quienes hoy no lo tienen” puntualiza Manuel Alemán.

En cuanto a su funcionamiento, la fintech se enfoca principalmente en personas de estratos 2 y 3 en todo el país, incluyendo a personas de hasta 90 años.

“Este levantamiento de capital demuestra que, juntando los ingredientes correctos de talento, experiencia e innovación tecnológica, el mercado colombiano de crédito es muy atractivo para la inversión”, asegura Manuel Alemán, CEO de Kala al explicar el impacto de la confianza y respaldo internacional de la compañía.

Finalmente, además de lo anterior, con esta inyección de capital, también invertirá en expandir sus operaciones y la atención a más de 10.000 clientes en 2025.

Tags: Fintechs en Colombia
