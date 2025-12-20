Entrevista | Del bienestar al descanso profundo: Kayak revela las tendencias de viaje que están tomando fuerza

En un ecosistema turístico cada vez más digitalizado, la capacidad de adaptarse a las particularidades de cada mercado es clave. Con más de ocho años de presencia local, Kayak se ha consolidado en Colombia no solo como un buscador de viajes, sino como una pieza estratégica para la operación global de la compañía.
En entrevista con Valora Analitik, Alejandro Lombana, director para Latinoamérica de Kayak, habló sobre el comportamiento del viajero colombiano, la importancia de la IA en la plataforma y los planes para 2026.
Comencemos hablando sobre el trabajo de Kayak en Colombia. ¿Cómo funcionan como plataforma y cómo es su operación local?
Tenemos presencia local desde hace más de ocho años. Nuestra estrategia consiste en tomar el producto, la plataforma y todos los desarrollos tecnológicos que tenemos a nivel global y aplicarlos al mercado colombiano, pero con un enfoque muy localizado.
Por ejemplo, los usuarios que entran a kayak.com.co o usan la aplicación ven contenido específico para el país. Pueden visualizar todos los precios en pesos colombianos y, de hecho, entre el 80 % y 90 % de nuestros proveedores permiten realizar la reserva y compra directamente en moneda local. Esto, sumado a que contamos con aerolíneas y agencias de viajes locales que solo operan aquí, hace que la experiencia sea mucho más tranquila y personalizada para el colombiano.
¿Qué fortalezas han identificado frente a otros competidores del sector?
Nuestra mayor fortaleza es que no dependemos exclusivamente de proveedores locales. Tenemos una oferta robusta porque combinamos contenido de gran valor de proveedores internacionales con soluciones de marcas locales muy reconocidas. Traemos contenido directo de aerolíneas regionales que son cruciales para el ecosistema de viajes en el país, ofreciendo una comparativa que otros no siempre pueden igualar.
Ustedes funcionan como un buscador y no reciben dinero directamente del usuario por las reservas. ¿Cómo es el modelo de negocio para ser rentables en el país?
Exacto, nosotros somos un motor de búsqueda, no emitimos tiquetes ni reservas de hotel o autos. Funcionamos de forma similar a un centro comercial: el usuario llega, busca y, cuando toma una decisión, nosotros lo redirigimos al proveedor (aerolínea, agencia o cadena hotelera) de su elección. Monetizamos a través de diferentes modelos de negocio con estos aliados, lo que nos permite mantener la plataforma gratuita para el usuario y seguir invirtiendo en tecnología.
Dentro de América Latina, ¿qué papel juega Colombia en la estrategia global de Kayak?
Colombia es un mercado clave por varias razones. Primero, por su ubicación geográfica estratégica que une el norte y el sur del continente. Segundo, por el perfil del viajero colombiano, que adopta nuevas tecnologías con mucha facilidad.
De hecho, usamos a Colombia para realizar muchos de nuestros «experimentos» tecnológicos. Probamos cambios en la plataforma con un porcentaje de la audiencia colombiana y, según su comportamiento, tomamos decisiones que luego aplicamos en el resto de Latinoamérica o incluso en el mundo.
¿Qué patrones han notado en el viajero colombiano recientemente?
El colombiano es muy sensible a los factores económicos y eventos de actualidad. Por ejemplo, con el anuncio de las sedes del Mundial, vimos un pico instantáneo de búsquedas hacia las ciudades donde jugará la Selección.
También influye mucho el tipo de cambio. Cuando el dólar sube de los 4.000 pesos, el usuario tiende a buscar destinos domésticos para aprovechar mejor su dinero. Los requisitos de visado, como los cambios recientes para Estados Unidos, también reconfiguran inmediatamente las búsquedas en nuestra plataforma.
¿Cuáles son los destinos más buscados actualmente por los colombianos?
A nivel nacional, los clásicos del top 5 para vacaciones siguen siendo Cartagena, Santa Marta y Medellín. A nivel internacional, Miami siempre está presente, pero Madrid ha ganado muchísima tracción. También hemos notado un crecimiento considerable en Punta Cana, Nueva York y Río de Janeiro.
Muchos usuarios buscan ideas más que fechas fijas. ¿Cómo funciona su motor de recomendación?
Tenemos una herramienta llamada Explore. El usuario pone su origen (ej. Bogotá) y define un presupuesto, por ejemplo, $1,5 millones. El sistema le muestra un mapa con todos los destinos a los que puede ir con ese dinero. Es ideal para descubrir lugares que quizás el usuario pensaba que eran más caros.
A futuro, estamos integrando inteligencia artificial para que esta búsqueda sea conversacional. El usuario podrá preguntar directamente a nuestro modelo de IA: Tengo US$300 dólares, quiero ir a una playa saliendo de Medellín, y la plataforma le responderá de forma fluida basándose en millones de puntos de datos.
Hablando de tendencias globales, ¿qué categorías de viaje están ganando fuerza?
Según nuestro reporte What the Future, identificamos tres tendencias fuertes: vitamina T, turismo de bienestar, relajación y longevidad; viajes multiciudad, que son usuarios que arman itinerarios para conocer varias ciudades en un solo viaje, y sleepcation, que son viajeros que priorizan el descanso profundo y la recuperación física/mental por encima de la exploración intensiva.
¿Qué innovaciones vienen para los próximos años?
El foco total está en la adopción masiva de la inteligencia artificial a través de nuestro laboratorio Kayak.ai. Nuestra misión es simplificar el proceso de planificación, que hoy en día es muy complejo por la cantidad de variables. Queremos que la IA ayude al usuario a encontrar información confiable para que tome la mejor decisión de viaje de la manera más rápida posible.