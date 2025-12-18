Una de las aerolíneas más lujosas del mundo, Emirates está ofreciendo una oferta especial para quienes viajen a Dubái en ciertas fechas.
La compañía dio a conocer que los clientes que reserven vuelos de ida y regreso a Dubái antes del 21 de diciembre de 2025 disfrutarán de acceso gratuito a dos populares tours y atracciones.
Los viajeros podrán contemplar el skyline de Dubái con un crucero al atardecer de 90 minutos con cena incluida por la Marina de Dubái y sumergirse por completo en una experiencia artística multisensorial de vanguardia en el ‘Arte Museum Dubái’.
Esta oferta por tiempo limitado es válida para reservas realizadas hasta el 21 de diciembre, para viajar entre el 7 de enero y el 18 de marzo de 2026.
Las experiencias
En el crucero de Xclusive Yachts en su casa flotante de cristal de 125 pies, se puede disfrutar de impresionantes vistas de la Marina de Dubái. Esta experiencia se complementa con una cena buffet internacional y los sonidos de un músico a bordo, mientras el sol se pone sobre la ciudad.
Por otro lado, el Arte Museum Dubái fusiona el arte digital con la narrativa sensorial. Sus instalaciones inmersivas y paisajes visuales impactantes se ven realzados por paisajes sonoros originales y fragancias personalizadas.
Además de esta oferta, Emirates está ofreciendo a sus clientes más oportunidades para aprovechar al máximo su tiempo en Dubái, incluyendo:
My Emirates Pass: el invierno en la ciudad ofrece una amplia variedad de sorpresas, desde festivales al aire libre hasta las mayores ventas de la temporada. Con My Emirates Pass, los clientes tienen acceso a más de 700 ofertas exclusivas en toda la ciudad.
Socios Skywards: los miembros del programa de lealtad pueden acumular millas con socios en todo el mundo, como hoteles, aerolíneas, alquiler de autos, comercios y entidades bancarias.
Estas millas pueden canjearse por tiquetes premio, ascensos de cabina o incluso entradas para conciertos y eventos deportivos.
¿Dónde acumular millas?
Mientras estén en Dubái, los viajeros pueden acumular millas con socios en toda la ciudad, como Dubai Duty Free, compras realizadas con la aplicación Skywards Everyday, Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays y más.
Los miembros de Skywards también disfrutan de Wi-Fi gratuito a bordo. Actualmente, Emirates opera siete vuelos semanales entre Bogotá y Dubái.