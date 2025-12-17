La división de lujo del Grupo Accor firmó nuevo resort en las Maldivas: estos son los detalles

La colección de hoteles boutique de la división de lujo del Grupo Accor, MGallery Collection, anunció la firma de V Villas Maldives at Mirihi – MGallery Collection, un exclusivo resort de villas cuya apertura está prevista para principios de 2026 en el corazón de las Maldivas, ubicado en la aislada y natural isla de Mirihi, en el atolón Ari Sur.
La propiedad, anteriormente conocida como Mirihi Island Resort, tendrá una renovación y ampliación antes de reabrir bajo la marca MGallery Collection a principios de 2026.
El diseño de V Villas Maldives at Mirihi – MGallery Collection estará a cargo de Studio Gronda, firma internacional de arquitectura y diseño. El establecimiento cuenta con 42 lujosas villas, que incluyen una combinación de villas de playa, villas sobre el agua y amplias suites de varios dormitorios con piscina privada.
Adoptando el arte del lujo tranquilo, el resort está arraigado en la herencia maldiva, inspirado en los ritmos del océano y bautizado con el nombre de la delicada flor Mirihi. Además, está enclavado entre vibrantes arrecifes de coral y una tranquila laguna protegida.
Este hotel es propiedad de VIE Maldives Pvt Ltd, filial del grupo tailandés Major Cineplex, compañía socia estratégica de Accor bajo la marca MGallery Hotel Collection.
Su propietario, Vicha Poolvaraluck, también está detrás de varias propiedades como MGallery Collection en Tailandia, como el VIE Hotel Bangkok – MGallery Collection, V Villas Hua Hin – MGallery Collection y V Villas Phuket – MGallery Collection.
“Nos complace lanzar este excepcional proyecto que lleva la marca MGallery a uno de los destinos más ambiciosos del mundo, tras el éxito de nuestros tres hoteles insignia en Bangkok, Hua Hin y Phuket. MGallery V Villas en Maldivas será un refugio refinado, un auténtico santuario donde cada estancia se basa en una profunda conexión con la naturaleza”, indicó Maud Bailly, CEO de Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems.
Los huéspedes que lleguen al resort disfrutarán de un viaje en hidroavión de 25 minutos desde el Aeropuerto Internacional de Malé.
El proyecto de renovación incluirá nuevos conceptos de interiorismo para todas las villas con texturas de piedra coralina, la incorporación de un spa y santuario de bienestar exclusivos, un nuevo gimnasio interior y exterior y un pabellón de yoga, espacios de restauración renovados, incluyendo un restaurante sobre el agua, un nuevo concepto de bar y la incorporación de una zona de piscina principal.
Está diseñado para la tranquilidad y la maravilla, desde viajes de bienestar inmersivos hasta excursiones de buceo y esnórquel entre mantarrayas y tiburones ballena. El proyecto también forma parte del programa piloto ESG de Accor, con la sostenibilidad integrada en su diseño, operaciones y la experiencia del huésped. Cabe mencionar que MGallery Collection actualmente cuenta con más de 120 hoteles boutique en todo el mundo.