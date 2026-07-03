Keiko Fujimori fue elegida, de manera oficial, como presidenta de Perú: Estrecho margen le dio la victoria

Luego de varios días de expectativa y tensión política por las elecciones presidenciales en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Con esta decisión, la candidata asumirá la Presidencia de la República para el periodo que se extenderá hasta 2031.
La proclamación se produjo tras la lectura del acta oficial de resultados por parte de la secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo. El procedimiento fue encabezado por Roberto Burneo, presidente del JNE, quien dio inicio a la sesión en la que se consolidaron los datos definitivos de la jornada electoral.
El resultado puso fin a varias semanas de revisión, traslado y procesamiento de actas provenientes de distintas regiones del país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzó en el conteo y la validación de los documentos electorales, un proceso que adquirió especial relevancia debido a la reducida diferencia entre los dos candidatos que disputaron la Presidencia.
De acuerdo con las cifras oficializadas, Keiko Fujimori obtuvo 9.223.396 votos, mientras que su contendiente, Roberto Sánchez, alcanzó 9.173.755 sufragios. La diferencia entre ambos aspirantes fue de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial reciente en Perú.
En términos porcentuales, Fujimori alcanzó el 50,135 % de los votos válidos, frente al 49,865 % obtenido por Sánchez. La estrecha distancia entre los resultados mantuvo la atención sobre el proceso de escrutinio, especialmente en las regiones donde el traslado de actas y la consolidación de los datos requirieron más tiempo.
La declaratoria del JNE establece formalmente el cierre de la etapa electoral y da paso al proceso de transición hacia el nuevo Gobierno. A partir de ahora, Fujimori deberá avanzar en la conformación de su equipo de trabajo y en la definición de las principales prioridades de su administración, en un escenario marcado por la división política reflejada en las urnas.