Noticias económicas importantes Noticias económicas internacionales Noticias políticas

Tendencia del escrutinio en Perú parece irreversible a favor de Keiko Fujimori

Esta es la cuarta candidatura presidencia de Fujimori, quien es hija del expresidente, Alberto Fujimori.

Por: -
Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú. Imagen: Getty Images
Keiko Fujimori, candidata presidencial de Perú. Imagen: Getty Images

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

Con más de 99,9 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori, candidata por el partido Fuerza Popular, sigue por delante de Roberto Sánchez, quien se lanzó por Juntos por el Perú. Fujimori suma más de 9,2 millones de votos, mientras que Sánchez superó 9,1 millones. La diferencia entre ambos es de cerca de 50.000 votos.

Con esta tendencia, la victoria de Fujimori en la segunda vuelta parece prácticamente irreversible. De confirmarse el resultado, la hija del fallecido expresidente, Alberto Fujimori, quien gobernó Perú durante la década de los noventa e inicios de los 2000, llegará a la Presidencia tras cuatro intentos por alcanzar el Palacio de Gobierno.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales en Perú. Imagen: Composición Instagram Keiko Fujimori/Roberto Sánchez
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales en Perú. Imagen: Composición Instagram Keiko Fujimori/Roberto Sánchez

Debe señalarse que las elecciones no solamente fueron reñidas en los escrutinios, sino también por las visiones opuestas que representan ambos políticos.

En primer lugar, Fujimori no solo es hija del expresidente Alberto Fujimori. Ha sido candidata en tres ocasiones anteriores: 2011, 2016 y 2021. También ha manifestado que gobernará con base en la estabilidad económica y una fuerte política en materia de seguridad.

Mientras que, Roberto Sánchez sería el heredero político del también expresidente Pedro Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, pero fue destituido tras un infructuoso intento de disolver el Congreso.

Elecciones en Perú: Roberto Sánchez pasa al frente y toma mínima ventaja sobre Keiko Fujimori
La segunda vuelta presidencial en Perú. Imagen: Composición @RobertoSanchez.Oficial/@KeikoFujimoriOficial

De esta forma, Fujimori tiene una visión más alineada con el sector conservador de la sociedad peruana, Sánchez representa el ala progresista.

Destacado: Keiko Fujimori queda a un paso de la Presidencia de Perú: esto es lo que falta para oficializar su triunfo

Se ha señalado que el resto de la votación proviene del exterior y también de actas impugnadas en Lima, capital de Perú. En Blu Radio se indicó que, dentro de este segmento de la votación, el escrutinio favorece a Fujimori.

Ver más ▾
Tags: Elecciones presidenciales 2026, Perú
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar