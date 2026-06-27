Tendencia del escrutinio en Perú parece irreversible a favor de Keiko Fujimori

Con más de 99,9 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori, candidata por el partido Fuerza Popular, sigue por delante de Roberto Sánchez, quien se lanzó por Juntos por el Perú. Fujimori suma más de 9,2 millones de votos, mientras que Sánchez superó 9,1 millones. La diferencia entre ambos es de cerca de 50.000 votos.
Con esta tendencia, la victoria de Fujimori en la segunda vuelta parece prácticamente irreversible. De confirmarse el resultado, la hija del fallecido expresidente, Alberto Fujimori, quien gobernó Perú durante la década de los noventa e inicios de los 2000, llegará a la Presidencia tras cuatro intentos por alcanzar el Palacio de Gobierno.
Debe señalarse que las elecciones no solamente fueron reñidas en los escrutinios, sino también por las visiones opuestas que representan ambos políticos.
En primer lugar, Fujimori no solo es hija del expresidente Alberto Fujimori. Ha sido candidata en tres ocasiones anteriores: 2011, 2016 y 2021. También ha manifestado que gobernará con base en la estabilidad económica y una fuerte política en materia de seguridad.
Mientras que, Roberto Sánchez sería el heredero político del también expresidente Pedro Castillo, quien gobernó entre 2021 y 2022, pero fue destituido tras un infructuoso intento de disolver el Congreso.
De esta forma, Fujimori tiene una visión más alineada con el sector conservador de la sociedad peruana, Sánchez representa el ala progresista.
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Se ha señalado que el resto de la votación proviene del exterior y también de actas impugnadas en Lima, capital de Perú. En Blu Radio se indicó que, dentro de este segmento de la votación, el escrutinio favorece a Fujimori.
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