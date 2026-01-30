Trump confirma a Kevin Warsh como candidato para liderar la Reserva Federal en relevo de Jerome Powell

El presidente Donald Trump reveló hoy finalmente que Kevin Warsh será su candidato para presidir la Reserva Federal (Fed), una señal que vuelve a poner en primer plano la relación entre la política y la autoridad monetaria estadounidense, en un contexto de alta sensibilidad para los mercados financieros y la economía global.
El anuncio se conoce después de que Jerome Powell, actual presidente del banco central y próximo a dejar el cargo, advirtiera públicamente sobre los riesgos que enfrenta la Fed frente a posibles presiones políticas. En la última reunión de política monetaria, en la que la entidad decidió mantener sin cambios los tipos de interés, Powell fue enfático al señalar que la credibilidad del banco central depende de su autonomía frente al poder político. “Si se pierde la independencia, sería difícil restaurar la credibilidad de la institución”, alertó el economista.
Las declaraciones de Powell fueron interpretadas por analistas como una defensa preventiva del rol técnico de la Fed, en medio de un escenario político marcado por propuestas de mayor intervención sobre las decisiones monetarias. En ese contexto, el nombre de Kevin Warsh, con una trayectoria reconocida en el sistema financiero, pero también con afinidad a visiones más críticas de la actual conducción del banco central, genera expectativas y debate en Wall Street y entre economistas.
El eventual nombramiento de Warsh abriría una nueva etapa en la Reserva Federal, en la que el enfoque frente a la inflación, las tasas de interés y la estabilidad financiera podría experimentar cambios relevantes, especialmente si se materializa una visión más alineada con las prioridades de crecimiento económico y estímulo defendidas por Trump durante su presidencia.
¿Quién es Kevin Warsh?
Warsh es un economista y exfuncionario de alto perfil en el sistema financiero estadounidense. Fue gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011, periodo en el que tuvo un papel clave durante la crisis financiera global de 2008, participando en decisiones extraordinarias para estabilizar los mercados y el sistema bancario.
Antes de su paso por la Fed, Warsh trabajó en el sector privado y fue asesor económico en la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush, donde estuvo involucrado en temas de mercados de capitales y política financiera. Tras dejar el banco central, se ha desempeñado como académico, conferencista y asesor económico, manteniendo una presencia activa en el debate público sobre inflación, política monetaria y regulación financiera.
Warsh es conocido por sus posturas críticas frente a políticas monetarias excesivamente expansivas y por advertir sobre los riesgos de una Fed que, a su juicio, asuma funciones que excedan su mandato tradicional. Su eventual llegada a la presidencia del banco central sería interpretada como una apuesta por redefinir el alcance y el rol de la autoridad monetaria en la economía estadounidense.
Por tanto, es visto como un defensor de tipos de interés más bajos, una visión más alineada con las opiniones de Trump durante el último año, pero también se considera una de las opciones menos radicales entre los diversos candidatos que se han sugerido públicamente para el cargo.
