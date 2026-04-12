La clínica Cardio VID suspendió temporalmente los servicios a usuarios de Nueva EPS

La Clínica Cardio VID suspendió de manera temporal los servicios a los usuarios de Nueva EPS. Según lo manifestó el centro hospitalario, esto se debe al incumplimiento de pagos de la prestadora de salud con la institución.
Adicionalmente, dijo que los usuarios deberán recibir orientación sobre sus alternativas disponibles en Nueva EPS, con la finalidad de que se le garantice el acceso a la salud.
Este hecho es solo uno más de lo que significa una grave crisis en materia de prestación de servicios y en los estados financieros de uno de los organismos más importantes para el sector salud en Colombia. En febrero de 2026, Nueva EPS tenía $15 billones sin auditar, junto con deudas en aumento. Lo anterior fue alertado por el mismo ministro y por la Superintendencia de Salud, siendo Nueva EPS una institución que está intervenida por el gobierno Petro.
A esto también se suman las quejas sobre fallas en la entrega de medicamentos. La Superintendencia señaló en febrero del año mencionado, en Caracol Radio, que la organización está en mal estado y que tiene un gran problema de deuda, lo cual genera preocupaciones, puesto que esta prestadora de salud tiene cerca de 11,5 millones de afiliados, lo que equivale a cerca de un quinto de la población colombiana, con corte a febrero de 2026.
Frente al asunto de los medicamentos, el ente regulador afirmó que hay operadores que llevan más de un año de contrato, pero que no han cumplido con ninguna de sus entregas. Incluso expresó que apenas se suministra entre 40 % y 50 % de las fórmulas a los usuarios.
Uno de los últimos movimientos en la organización es que Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, es el actual interventor nombrado por el gobierno Petro, el cual llevaba varias semanas sin definir quién estaría al frente de la organización durante el proceso de intervención.
Hasta la fecha, los agentes interventores de la entidad han sido Julio Alberto Rincón, Bernardo Camacho, Gloria Livia Polanía, Luis Óscar Gálvez y ahora el exalcalde de Cali.
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Con base en su hoja de vida, Ospina tiene un pregrado en medicina y cuenta con una especialización en gestión de la salud. Además de la alcaldía de Cali, ha trabajado en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García y también se desempeñó como senador de la República y embajador de Colombia en Palestina.
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