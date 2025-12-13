La contienda presidencial se traslada a redes: Pinzón lidera en pauta y De la Espriella en interacción

El más reciente informe Tracking Digital de Guarumo, con corte al 30 de noviembre, reveló que la contienda presidencial también se libra en las redes sociales, donde las estrategias de inversión en pauta y el alcance muestran marcadas diferencias entre los precandidatos.
Juan Carlos Pinzón, el mayor inversionista en pauta
De acuerdo con los datos, Juan Carlos Pinzón fue el precandidato que más recursos destinó a pauta en Facebook e Instagram durante el último mes, alcanzando $90,9 millones.
En mediciones más amplias, el exministro mantiene su liderazgo: acumuló $347.000 millones en los últimos 90 días y más de $412 millones en los últimos 180 días, cifras que lo posicionan como el aspirante con mayor presencia paga en Facebook e Instagram.
Otros precandidatos con altos niveles de inversión fueron Aníbal Gaviria y Felipe Córdoba, quienes también superaron la barrera de los $50 millones en el último mes.
Frente al impacto en redes sociales, el candidato con mejor desempeño en Facebook fue Abelardo de la Espriella, quien lideró con 1,4 millones de reacciones, comentarios y compartidos. De la Espriella también ocupó el primer lugar en Instagram. En X, el liderazgo lo tiene María Fernanda Cabal, con 603.710 interacciones, mientras que en TikTok el primero en la lista es Santiago Botero, con 640.015 interacciones.
En cuanto al acumulado de búsquedas en Google por candidato, la plataforma arrojó que en noviembre el más consultado fue Abelardo de la Espriella, con un pico el 4 de noviembre asociado al evento de campaña en Bogotá. En segundo lugar, se ubicó Iván Cepeda y en tercera posición Felipe Córdoba.
Finalmente, el informe cierra con los candidatos más virales, allí destaca a Abelardo de la Espriella, Camilo Romero, María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Iván Cepeda y Paloma Valencia como los perfiles con mayor capacidad de difusión en redes.