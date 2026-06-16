La CREG ofrecerá incentivos económicos por reducir el consumo de energía, pero aún no detalla cómo llegarán a los usuarios

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expidió la Resolución 101 111 de 2026 con la que crea un programa permanente de participación activa de la demanda en la bolsa de energía, una medida que permitirá a los usuarios obtener incentivos económicos a cambio de reducir voluntariamente su consumo eléctrico.
La iniciativa busca que consumidores, de manera individual o agrupados a través de un representante, puedan presentar ofertas de reducción de demanda que serán consideradas dentro del despacho diario de energía del país.
Según explicó la entidad, el mecanismo se construyó a partir de la experiencia obtenida durante los programas transitorios implementados en 2024, cuando distintos usuarios aportaron flexibilidad al sistema eléctrico mediante desconexiones voluntarias de consumo.
Con la nueva regulación, la CREG busca fortalecer la eficiencia del mercado, mejorar la formación de precios en la bolsa de energía y aportar a la confiabilidad del abastecimiento eléctrico nacional.
Así funcionará el nuevo programa de la CREG
De acuerdo con la resolución, los usuarios podrán ofertar reducciones de consumo que, una vez verificadas, serán remuneradas según la cantidad de energía efectivamente disminuida y el precio ofertado previamente.
La participación será voluntaria y no modificará la posibilidad de que los usuarios elijan libremente su comercializador de energía. Como requisito principal, deberán contar con un medidor horario telemedido que permita verificar los consumos y las reducciones comprometidas.
La propia CREG señaló en el boletín de presentación de la medida que «el nuevo programa permitirá que un usuario de forma individual o un grupo de los usuarios presenten ofertas de reducción de demanda, mediante un representante, para que sean tenidas en cuenta en el despacho diario de energía; a cambio de reducir efectivamente su consumo, los usuarios reciben un incentivo económico asociado a la cantidad de energía verificada y al precio ofertado».
Sin embargo, aunque la regulación confirma la existencia de incentivos económicos para quienes participen en el esquema, la entidad no detalló en la información divulgada hasta ahora la forma específica en que esos recursos llegarán a los usuarios.
La normativa establece que la remuneración dependerá de la cantidad de energía cuya reducción sea efectivamente verificada y del precio ofertado en el mercado, pero no precisa si los incentivos se reflejarán mediante descuentos en la factura de energía, pagos directos a los usuarios o liquidaciones realizadas a través de los representantes que participen en el mecanismo.
El director ejecutivo de la CREG, Antonio Jiménez Rivera, señaló que la medida consolida de manera permanente una herramienta que ya demostró resultados positivos durante las pruebas realizadas hace dos años. Según el funcionario, en los programas transitorios de 2024 se registraron ofertas promedio de desconexión cercanas a 0,5 GWh por día, con la participación de múltiples usuarios.
La regulación también contempla un periodo de transición para facilitar la adaptación de los participantes y promover la organización de usuarios interesados en ingresar al esquema.
La medida llega en medio de señales de un nuevo fenómeno de El Niño
El anuncio se produce en un momento relevante para el sistema energético colombiano. Información reciente del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño ya se encuentran presentes en el Pacífico ecuatorial.
En este contexto, mecanismos que permitan una operación más flexible del mercado cobran mayor importancia, debido a que ayudan a optimizar el uso de los recursos energéticos disponibles y a gestionar de mejor manera los periodos de mayor presión sobre el sistema.
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La CREG indicó que el programa contará con indicadores de seguimiento para evaluar su desempeño, medir sus efectos sobre el mercado mayorista de energía e identificar oportunidades de mejora.
Con esta decisión, el regulador busca seguir fortaleciendo la respuesta de la demanda como una herramienta clave para modernizar el mercado eléctrico colombiano y avanzar hacia una operación más eficiente, flexible y confiable.