La diversificación patrimonial gana terreno ante la incertidumbre política.

La incertidumbre política y un entorno macroeconómico más retador son dos de los temas que han marcado la agenda económica en los últimos años. Sin embargo, un dato que suele pasar desapercibido es que su impacto ha impulsado la diversificación internacional patrimonial.
Desde Estados Unidos, la banca internacional Folionet reporta que la apertura de cuentas por parte de colombianos creció más de 420 % frente a diciembre de 2025.
La firma también destacó que la recepción de recursos provenientes del país marcó máximos históricos. En enero de 2026, las transferencias hacia el exterior registraron un crecimiento cercano al 904 % frente al mismo mes del año anterior, confirmando que el movimiento es estructural.
“Estamos viendo nosotros desde Estados Unidos que este año electoral y un panorama económico en deterioro han promovido que muchas personas busquen un refugio capital en otros países y monedas, principalmente en dólares”, indicó Juan Lorenzo Santos, CEO de la empresa de servicios financieros.
Escenario de incertidumbre
El escenario se ha visto marcado por el cambio de rumbo que ha venido registrando la inflación, tasas de interés altas, mayor presión fiscal y una economía que crece a un ritmo menor al esperado. A esto se suma la incertidumbre que suele traer consigo el año electoral, al amplificar la volatilidad financiera.
“Cambios potenciales en el modelo económico, en la regulación o en la política tributaria modifican las expectativas de largo plazo y llevan a los inversionistas a anticiparse mediante estrategias de cobertura y diversificación. Cuando aumentan las dudas sobre el rumbo económico, los empresarios tienden a reducir la concentración de riesgo en un solo país o en una sola moneda”, explicó Folionet.
La firma también resaltó que la apertura de cuentas internacionales y la inversión en activos estadounidenses ya no responden únicamente a diferencias en tasas, sino a la búsqueda de estabilidad jurídica, liquidez global y exposición a sectores innovadores.
“Para este 2026, las cifras muestran que la diversificación internacional dejó de ser una práctica exclusiva de grandes fortunas y empieza a consolidarse como una estrategia estándar de gestión patrimonial entre empresarios colombianos en un entorno político y económico más exigente”, resaltó.
