Así es la joya gastronómica asiática del hotel Marriott Cali

En el distrito de ocio de Cali, que cuenta con una oferta variada de restaurantes, bares y boutiques, está ubicado Tanoshii – Asian Cuisine & Lounge Bar, la experiencia gastronómica de Marriott Cali, donde se puede disfrutar del wok, las brasas encendidas y el corte preciso del sushi.
“Tanoshii es parte del alma del Marriott Cali y también de la ciudad; un lugar donde la gente viene a celebrar, compartir y descubrir sabores que no se encuentran en cualquier parte”, afirmó Rolando Liao, gerente general del hotel.
Entre los platos más destacados de Tanoshii están: la ensalada sunomono, compuesta por pepino marinado en vinagre agridulce que refresca la boca, algas wakame y palmitos de cangrejo; el ramen de cerdo, concentrado durante 72 horas con sabores como osobucco, vegetales, hongos shiitake y mirin; también tiene pasta chuka soba, char siu de bondiola y huevo marinado en soya.
También, el mongolian beef, un plato con trozos de res jugosos que se mezclan con pimentón y cebolla caramelizada, todo envuelto en una salsa de soya con jengibre y ajo, arroz aromatizado con cebollín y aceite de ajonjolí.
El restaurante además cuenta con una amplia propuesta líquida que incluye cócteles como el Blue Dragon, con vodka, lychee, hierbabuena y Curazao Azul; el Lycoris, con campari, vermouth rosso y vodka de frambuesa negra; y el Gin Drop, con ginebra, romero y tónica.
“Trabajamos con técnicas ancestrales de la cocina asiática, pero siempre buscando integrar ingredientes frescos de la región. Así logramos platos que respetan su origen y, al mismo tiempo, hablan con acento local”, explicó Juan José Vega, chef ejecutivo de Tanoshii.
Tanoshii – Asian Cuisine & Lounge Bar, ubicado en el Marriott Cali, está abierto al público de martes a sábado de 12 m. a 11 p. m. Los precios de los platos varían entre los $28.000 y los $95.000.