La marca paisa que conquista el mercado de la belleza y firmó una alianza con Disney

En el competitivo mundo del cuidado personal, dos hermanos antioqueños han logrado transformar una inversión inicial de $4.000.000 en una empresa con presencia en 29 departamentos de Colombia y expansión internacional en Ecuador. Andrés Felipe y Rubén Darío Betancur Roldán son los cerebros detrás de Cosmos, la marca que hoy celebra un cierre de año histórico con ventas superiores a los $20.000 millones.
Desde su primer gran éxito con el secador Pollux -famoso por su cable de cuatro metros-, los hermanos Betancur entendieron que la clave estaba en la diferenciación y la tecnología de alta calidad a precios justos. Bajo la premisa de las ‘tres B’ (bueno, bonito y buen precio), la marca ha diversificado su catálogo para incluir desde planchas y multi-stylers hasta máquinas de afeitar.
Alianza con Disney
La visión de Cosmos ha dado un salto cualitativo al convertirse en la primera empresa colombiana en establecer una licencia con Disney para el desarrollo de productos eléctricos de belleza. Este acuerdo representa un respaldo importante al diseño y la capacidad de gestión de la industria nacional.
“Lo que inició como un proyecto con cinco productos terminó cautivando al equipo de diseño de Disney”, reveló Andrés Felipe Betancur, gerente general de la compañía. Gracias a esta receptividad, la marca lanzará este mes de diciembre una línea de más de 30 productos exclusivos para niños y adultos.
La nueva colección de edición limitada integra el entretenimiento con el bienestar, presentando secadores, cepillos eléctricos y productos de cuidado personal (como shampoos y jabones) inspirados en personajes icónicos como Minnie Mouse, las Princesas Disney, Spiderman y los Avengers.
Aunque los productos cuentan con el aval de la multinacional estadounidense, los empaques han sido desarrollados por proveedores nacionales.
Con el objetivo de duplicar su volumen de ventas en los próximos años y consolidar su canal digital, Cosmos se enfocó en la distribución masiva para esta temporada decembrina. Los productos de la línea Disney y el catálogo tradicional de la marca podrán adquirirse en: Éxito, Falabella, Olímpica, Farmatodo, Pepe Ganga y Tienda del Peluquero.
Además de plataformas digitales como Mercado Libre, Puntos Colombia y la tienda virtual oficial de Cosmos.