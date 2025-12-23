La NBA ajusta protocolos y hace cambios para cuidarse del negocio de las apuestas

La NBA abrió una nueva etapa de revisión interna para combatir el tanking, la práctica mediante la cual algunos equipos reducen deliberadamente su competitividad para mejorar su posición en el Draft. La liga ya solicitó opiniones formales a propietarios y gerentes generales sobre posibles cambios en la lotería, las selecciones protegidas y el manejo del calendario competitivo.
El tema tomó fuerza luego del escándalo de apuestas que sacudió al campeonato al inicio de la temporada. Investigaciones federales involucraron al base Terry Rozier, al entrenador Chauncey Billups y al exjugador Damon Jones, en un caso que puso bajo la lupa el uso de información privilegiada, especialmente relacionada con reportes de lesiones y descansos estratégicos.
Para la NBA, el vínculo entre apuestas deportivas y tanking es directo. Cuando un equipo decide sentar a sus figuras o alterar rotaciones sin justificación deportiva clara, se genera información sensible que puede ser utilizada por apostadores antes de hacerse pública. Ese riesgo llevó a la liga a actuar en dos frentes: control del rendimiento y transparencia en la información médica.
En una reunión reciente de la junta de gobernadores, la NBA presentó varias ideas preliminares. Ninguna ha sido aprobada, pero todas apuntan a reducir incentivos económicos y deportivos para perder partidos en la recta final de la temporada.
Las ideas de la NBA para frenar el tanking
Entre las propuestas discutidas aparece limitar la protección de selecciones del draft solo a los cuatro primeros puestos o, en el extremo opuesto, al puesto 14 o superior, eliminando las protecciones intermedias que hoy generan maniobras tácticas en la tabla.
Otra alternativa es impedir que un equipo seleccione entre los cuatro primeros en años consecutivos, una medida que reduciría el valor de perder repetidamente. También se planteó bloquear las posiciones de la lotería después del 1 de marzo, obligando a competir con normalidad en el tramo final de la temporada.
La NBA ya había modificado la lotería en 2019, otorgando a los tres peores equipos la misma probabilidad del 14 % de obtener la primera selección y un 52,1 % de quedar en el top 4. Aun así, el sistema sigue permitiendo estrategias agresivas. En las últimas dos temporadas, equipos como Atlanta Hawks y Dallas Mavericks ganaron la lotería desde posiciones 10 y 11, respectivamente.
Apuestas, lesiones y sanciones: El nuevo foco de la liga
El caso más citado como ejemplo es el de Dallas Mavericks en 2023. Pese a tener opciones matemáticas de llegar al play-in, el equipo dio descanso a Luka Doncic y Kyrie Irving en los últimos partidos. Dallas fue multado con US$750.000, pero conservó su selección protegida y terminó eligiendo a Dereck Lively II tras un intercambio.
El componente de apuestas elevó la gravedad del problema. Según documentos citados por ESPN, un informante anónimo habría adelantado ausencias de jugadores a apostadores antes de partidos clave en 2023. Para cerrar ese margen, la NBA ahora exige reportes de lesiones el día del partido entre las 11:00 a. m. y la 1:00 p. m., con actualizaciones públicas cada 15 minutos.