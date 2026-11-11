La prioridad que tendría el sistema de salud que beneficiará a los ciudadanos en Colombia

La integración de la información médica se ha convertido en uno de los principales desafíos tecnológicos del sistema de salud colombiano. Aunque el país ha registrado avances en la digitalización de las historias clínicas, el reto ahora consiste en lograr que las plataformas de las diferentes instituciones puedan conectarse, intercambiar datos y facilitar el acceso oportuno a los antecedentes de los pacientes. Esto permitiría mejorar la coordinación entre los profesionales de la salud y dar continuidad a los tratamientos.
Las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social dan cuenta de la dimensión de este proceso. Al 26 de octubre de 2026, el mecanismo nacional de Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica (IHCE) vinculaba a 3.007 prestadores de servicios de salud y 6.805 sedes en el territorio nacional. Asimismo, registraba 51 millones de atenciones digitales correspondientes a más de 12 millones de pacientes.
Estos resultados muestran el avance de una estrategia respaldada por la Ley 2015 de 2020 y las disposiciones de la Resolución 1888 de 2025, modificada por la Resolución 1799 de 2026. Este marco normativo establece las condiciones para facilitar el intercambio de información clínica mediante criterios de estandarización, seguridad y oportunidad.
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No obstante, aumentar el número de instituciones conectadas no resuelve por sí solo las dificultades del sector. Los prestadores también necesitan invertir en infraestructuras tecnológicas que permitan integrar sus sistemas clínicos, administrativos, de laboratorio y demás plataformas digitales. De esta manera, se busca evitar que los datos permanezcan aislados en diferentes aplicaciones y obstaculicen la atención de los usuarios.
Andrés Felipe Torres, Sales Executive LATAM de InterSystems, señala que las decisiones de inversión tecnológica deben responder tanto a los requerimientos actuales como a las necesidades futuras de crecimiento de las instituciones. Según explica, incorporar nuevas herramientas sin una estrategia de integración puede profundizar la fragmentación de la información y generar dificultades en los procesos operativos.
Por esta razón, la interoperabilidad debe contemplarse desde la planeación de los proyectos tecnológicos. Esto supone implementar arquitecturas compatibles con estándares reconocidos, que permitan incorporar nuevas aplicaciones y conectar diferentes sistemas sin multiplicar las integraciones individuales ni aumentar su complejidad administrativa.
Entre las soluciones disponibles se encuentran Health Connect, de InterSystems, que permite integrar sistemas y facilitar el intercambio de información, y HealthShare, diseñada para consolidar datos clínicos provenientes de distintas fuentes y ofrecer una visión más completa del historial médico de cada paciente.
La seguridad y la calidad de los datos, otros retos del sector
La integración de las plataformas también requiere mecanismos de gobernanza que definan quiénes pueden consultar la información, bajo qué condiciones y cuáles son los procedimientos para proteger su integridad. A esto se suman controles de seguridad y trazabilidad que permitan prevenir accesos no autorizados a los registros médicos.
Estas condiciones cobran mayor relevancia ante la incorporación de inteligencia artificial y herramientas de analítica avanzada, cuyo funcionamiento depende de la disponibilidad de datos confiables, estructurados y actualizados.
Los beneficios de la interoperabilidad también se reflejan en la atención de los pacientes. Cuando una persona acude a diferentes instituciones, el acceso autorizado a sus diagnósticos, medicamentos y procedimientos anteriores puede evitar la repetición innecesaria de exámenes, reducir duplicidades y facilitar la continuidad de los tratamientos.
En consecuencia, el siguiente desafío para Colombia no se limita a conectar un mayor número de prestadores de servicios de salud. También consiste en aprovechar los millones de registros digitales existentes para generar información que respalde las decisiones de los profesionales y contribuya a mejorar la atención.
La consolidación de este modelo dependerá de inversiones sostenidas, plataformas compatibles y una gestión adecuada de los datos. Estos elementos serán determinantes para avanzar hacia un sistema de salud con mayor coordinación entre instituciones, mejores condiciones de seguridad y una atención centrada en las necesidades de los pacientes.