La producción cafetera cayó 19 % en lo corrido de 2026 y llegó a 4,2 millones de sacos

En lo corrido de 2026, la producción cafetera disminuyó 19 %. A corte de mayo, esta pasó de 5,3 millones de sacos en 2025 a 4,2 millones en 2026. Según manifestó Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, lo anterior obedeció a ralentizaciones en la cosecha durante el primer semestre, derivadas de lo que denominó retrasos en la maduración del fruto a causa de las lluvias que afectaron las zonas cafeteras de Colombia.
Sin embargo, también expresó que, aunque en el acumulado del año se registraron disminuciones, durante mayo hubo un crecimiento de 29 % en la producción. Esta pasó de 819.000 sacos en mayo de 2025 a 1,05 millones en el mismo mes de 2026, lo que significó una diferencia de 238.000 sacos de café.
“Aunque mayo representa una recuperación importante, los indicadores acumulados continúan reflejando el impacto sobre la producción nacional. En los últimos 12 meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción alcanzó 12,6 millones de sacos, una disminución de 14 %”, dijo Bahamón.
A su vez, se mencionó que durante mayo las exportaciones llegaron a 894.000 sacos, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se vendieron al exterior 912.000 sacos. En lo corrido del año hasta mayo de 2026, las exportaciones de café sumaron 4,15 millones de sacos, registrando una caída de 22 % frente al mismo lapso de 2025.
Pese a esta situación, Bahamón manifestó que la Federación sigue teniendo una participación de 23 % en las exportaciones totales de Colombia en lo corrido del año hasta mayo de 2026. Agregó que las importaciones en los últimos 12 meses llegaron a 1,42 millones de sacos y que el consumo interno fue de 2,33 millones de sacos. Concluyó que se seguirá evaluando el impacto sobre los precios en función de lo que ocurra con la tasa de cambio y la cotización del café en bolsa.
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