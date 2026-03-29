La startup colombiana Dapper entra a la lista de empresas más innovadoras del mundo según Fast Company

La revista estadounidense Fast Company, una de las publicaciones de negocios e innovación más influyentes del mundo, incluyó a Dapper en su lista Most Innovative Companies 2026, reconociendo a la startup colombiana por su uso de inteligencia artificial para ayudar a compañías globales a navegar las complejas burocracias de la región.
El reconocimiento ubica a Dapper junto a gigantes tecnológicos como Google, Anthropic y Nvidia, así como a empresas colombianas de referencia como Addi y Cobre. En ediciones anteriores de este mismo listado han figurado compañías como OpenAI, Airbnb y Nu.
El contacto de Fast Company con Dapper ocurrió en noviembre de 2025, cuando la revista se comunicó con la compañía a través de LinkedIn para hacerle preguntas de cara a la consideración.
Según el editorial de la revista, Dapper ofrece a las multinacionales «una nueva herramienta para navegar por el complejo entramado de regulaciones locales» en América Latina, en un momento en que muchas empresas añaden inteligencia artificial de forma superficial. La publicación destacó que, a diferencia de esas apuestas, Dapper representa una aplicación genuinamente útil de la tecnología.
La compañía, fundada en Colombia en 2023, busca reemplazar a los consultores tradicionales de asuntos públicos con software impulsado por IA —un modelo que su CEO, Luis Alberto Rodríguez, denomina regtech o tecnología regulatoria—. La visión de Rodríguez es transformar «la mayor debilidad de los mercados emergentes, la opacidad institucional, en una ventaja competitiva mediante una infraestructura basada en IA».
El crecimiento de la empresa respalda esa ambición: en 2025 Dapper se expandió desde Colombia a Perú, República Dominicana, México y Chile, y más que duplicó su cartera de clientes, pasando de 24 a más de 50, entre los que figuran las firmas de asuntos públicos más importantes de la región y multinacionales estadounidenses como Coca-Cola y General Motors. La compañía tiene previsto expandirse próximamente a Oriente Medio, norte de África y sudeste asiático.
«Las grandes multinacionales no quieren 20 procesos de relaciones públicas diferentes para 30 países», afirmó Rodríguez. «Quieren un estándar operativo único y fiable. Los consultores no pueden ofrecer eso. Dapper sí».