LaLiga de España firma un acuerdo histórico para automatizar su gestión con inteligencia artificial

LaLiga y Globant firmaron un Memorando de Entendimiento para implementar un modelo de inteligencia artificial a gran escala dentro de la organización deportiva. El acuerdo se basa en AI Pods, el sistema de suscripción de Globant que permite operar equipos de agentes de IA supervisados por especialistas.
El modelo busca acelerar procesos críticos como análisis de rendimiento, producción de contenidos y automatización operativa. Globant confirmó que este sistema ya ha sido utilizado en sectores como aerolíneas, finanzas y entretenimiento.
Sportian, la empresa conjunta entre LaLiga y Globant, será responsable de diseñar los nuevos agentes de IA que estarán integrados en áreas clave de la liga. La compañía cuenta con experiencia en más de 40 organizaciones deportivas en cinco continentes, incluyendo la Saudi Pro League, la Serie A italiana, MotoGP y ONE Championship.
El alcance del acuerdo incluye tecnología, procesos y gestión operativa. LaLiga administra actualmente a los 20 clubes de LaLiga EA Sports y los 22 clubes de LaLiga Hupermotion, además de ser una de las ligas con mayor presencia digital del mundo, con 258 millones de seguidores en redes sociales en 16 plataformas y 20 idiomas.
La alianza que busca crear el modelo operativo deportivo más eficiente del mundo
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, señaló que la organización ve la innovación como un eje estratégico para el futuro del deporte. Según Tebas, la integración de IA permitirá fortalecer la operación y sostener un modelo de competición cada vez más integrado con su audiencia global.
LaLiga cuenta con presencia física en 35 países a través de ocho oficinas internacionales, lo que exige sistemas de gestión escalables y coordinados.
Martín Umaran, presidente de EMEA y cofundador de Globant, afirmó que LaLiga se convierte en un caso histórico al adoptar modelos agénticos de IA como pilar de transformación. Globant asegura que el acuerdo permitirá desarrollar soluciones medibles y orientadas al impacto directo en la productividad.
La empresa opera con más de 30.000 empleados en 35 países y trabaja con compañías como Google, Electronic Arts y Santander.
Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, añadió que el acuerdo es un nuevo capítulo de colaboración entre ambas entidades, tras años de trabajo conjunto. Desde 2021, LaLiga y Globant desarrollan proyectos en tecnología, contenidos y digitalización a través de Sportian.
Por su parte, Luis Ureta, CEO de Sportian, afirmó que el objetivo es construir el modelo operativo más eficiente y escalable del deporte mundial. Sportian fue responsable de proyectos de IA implementados en competiciones de Estados Unidos, Medio Oriente y Asia.
¿Cómo operarán los agentes de IA en el deporte?
Los nuevos agentes de IA trabajarán en formación de talento, operaciones, tecnología y análisis avanzados. Entre los procesos priorizados se encuentran el monitoreo de rendimiento deportivo, la automatización de contenidos en múltiples idiomas y la centralización de flujos internos.
Según Globant, los AI Pods están diseñados para ofrecer resultados en periodos más cortos que los modelos tradicionales de consultoría tecnológica.
La adopción de IA agéntica en una liga con 42 clubes profesionales marca un precedente en el deporte global. España fue la primera liga en crear una competición para futbolistas con discapacidad intelectual (LaLiga Genuine) y ahora se convierte en la primera en incorporar un programa de IA con este alcance.
La iniciativa se alinea con la tendencia global de digitalización del deporte, donde la demanda de datos, métricas de rendimiento y contenidos personalizados crece a doble dígito anual.
Globant fue reconocida en 2023 como Líder Mundial en Servicios de IA y en 2024 como Líder en Servicios en la Nube para consultoría e integración, según IDC MarketScape.
El programa de Sportian permitirá integrar tecnologías de OpenAI, NVIDIA, AWS y Unity, con las que Globant mantiene alianzas globales.