Con miras a fortalecer el capital humano en áreas estratégicas, Educa-Edtech lanzó la convocatoria 100 Maestrías por Colombia. La iniciativa, creada en alianza entre el sector privado y alcaldías de ciudades principales, intermedias y municipios, también apunta a ampliar el acceso a formación avanzada.
El programa está diseñado bajo un enfoque de formación para la productividad, priorizando maestrías alineadas con los perfiles que actualmente más demandan las empresas, el sector público y los proyectos de transformación territorial.
Las becas son en modalidad virtual, por lo que los seleccionados podrán estudiar sin suspender su actividad laboral.
Entre las áreas de acción disponible se incluyen Inteligencia Artificial (IA), ciencia de datos y ciberseguridad. En la oferta también aparecen marketing digital con énfasis en comercio electrónico, energías renovables y eficiencia energética, y ciudades inteligentes y sostenibles.
“Estas maestrías no responden a modas académicas. Están pensadas para fortalecer capacidades que hoy impactan directamente la productividad, la competitividad regional y la toma de decisiones en empresas y entidades públicas”, explicó Tatiana Fuentes, gerente de Educa-Edtech.
Requisitos y otros detalles de las becas
De acuerdo con la entidad, la convocatoria no tiene límite de edad. Y si bien la experiencia laboral actúa como valor agregado, no representa un requisito excluyente. En ese sentido, los interesados deberán presentar únicamente su diploma de pregrado, documento de identidad y hoja de vida actualizada.
El proceso de selección será ágil, con acompañamiento durante la inscripción y respuesta en un plazo máximo de tres días. Las maestrías tendrán una duración estimada de 12 a 15 meses y se iniciarán en el mes de febrero.
Como beneficios adicionales, Educa-Edtech señaló que los becarios tendrán acceso a cursos gratuitos en IA, programas de inglés con certificación internacional y especializaciones complementarias sin costo.
Los títulos, por su parte, podrán ser convalidados en Colombia ante el Ministerio de Educación y se cursarán en dos instituciones internacionales aliadas: la UDAVINCI (México) y Università eCampus (Italia).
Si está interesado, tenga en cuenta que la postulación estará abierta solo durante los primeros días de enero y se realizará a través del portal www.alcaldiascol.com, en donde podrá encontrar más información de la convocatoria.