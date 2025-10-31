Lanzan nueva moneda para el mundial 2026: Este es su valor y fecha de circulación

Cada vez falta menos para la celebración del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Con motivo de esta cita, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció el lanzamiento de una nueva moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una pieza que ha despertado gran interés entre coleccionistas y aficionados al fútbol.
En menos de 24 horas desde su presentación oficial, todas las unidades disponibles fueron reservadas, lo que evidencia la alta demanda generada por esta edición limitada. La moneda forma parte del Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la FIFA, en el que Argentina participa junto a los países anfitriones del torneo. Esta emisión no solo celebra la próxima competencia mundialista, sino que también rinde homenaje a uno de los momentos más emblemáticos del fútbol argentino: el segundo gol de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, reconocido por la FIFA en 2002 como el “Gol del Siglo”.
El diseño de la pieza combina símbolos futbolísticos con elementos representativos de la identidad nacional. En el anverso se observa una pelota cruzando el campo de juego, acompañada por la inscripción “República Argentina” y la leyenda “Copa Mundial de la FIFA 2026”. En el reverso se recrea el recorrido de la célebre jugada de Maradona, mostrando las trayectorias de los rivales eludidos hasta llegar al área inglesa. En el centro figura el valor facial de 10 pesos, junto al año de acuñación, 2025, la inscripción “Banco Central de la República Argentina” y la identificación oficial del torneo.7
¿Cómo es la moneda en conmemoración al Mundial 2026?
La moneda está elaborada en plata 925, tiene un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros, con canto estriado. Su diseño y planificación estuvieron a cargo de la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro – Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, mientras que la acuñación se realizó en la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda de España.
El BCRA ya había emitido monedas conmemorativas en ediciones anteriores de la FIFA, correspondientes a los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Sin embargo, esta nueva pieza adquiere un valor simbólico especial al coincidir con los 40 años del histórico gol de Maradona y al integrarse al certamen que se disputará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México.
La moneda puede adquirirse exclusivamente de manera presencial en la sede del Banco Central, ubicada en la calle Reconquista 250, Ciudad de Buenos Aires. El pago se acepta con tarjeta de débito, crédito o mediante código QR, y el retiro debe efectuarse en persona, presentando el documento de identidad y el comprobante de compra.