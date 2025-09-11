Destronaron a Elon Musk como la persona más rica del mundo: ¿Quién tiene el número 1?

El más reciente reporte de Bloomberg Billionaires Index reveló que Elon Musk fue destronado como el hombre más rico del mundo.
Según el informe, el miércoles 10 de septiembre, la fortuna de Larry Ellison, el cofundador de Oracle, alcanzó los US$393.000 millones, superando a la de Musk, que se ubica en US$385.000 millones.
Cabe mencionar que Oracle ofrece una amplia gama de productos y servicios basados en la nube, incluyendo infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS); y su buen desempeño bursátil fue el que logró que Ellison destronara a Musk.
De acuerdo con varios reportes, en lo corrido de 2025 y hasta el 9 de septiembre, las acciones de Oracle habían subido 45 %, pero en la jornada del 10 de septiembre ganaron otro 41 %, después de que la compañía reportara un gran aumento en las reservas y presentara una perspectiva agresiva para su negocio de infraestructura en la nube, según un reporte de Bloomberg, que agregó que ese es el mayor aumento en un solo día en la historia de la empresa.
Por otro lado, en julio pasado, Ellison subió al tercer lugar del ranking de billonarios y desbancó a Mark Zuckerberg, CEO de Meta.
¿Quién es Larry Ellison?
Larry Ellison es un empresario estadounidense nacido el 17 de agosto de 1944, cofundador de la empresa Oracle, de la cual posee un 41 %, y fue director ejecutivo desde 1977 hasta 2015.
Es considerado como excéntrico por sus gustos extravagantes y es uno de los multimillonarios más conocidos del mundo.
De igual manera, Ellison tiene participaciones en otras compañías, en bienes raíces de lujo (como una isla en Hawái), es dueño de un equipo de vela y del torneo de tenis Indian Wells.
En 2010, se unió a la iniciativa filantrópica The Giving Pledge, fundada por Bill Gates, Melinda French Gates y Warren Buffett, la cual busca que las personas más ricas del mundo donen la mayor parte de su fortuna a causas benéficas, ya sea en vida o a través de sus testamentos.
Recomendado: Elon Musk ofrecerá internet satelital gratuito en Colombia para 50 modelos de celulares: ¿Desde cuándo?
Ellis se comprometió a donar al menos el 95 %, pero recientemente, tras su ascenso en el ranking de billonarios, anunció en una publicación en X que modificará ese compromiso para concentrar más recursos en el Ellison Institute of Technology, un instituto técnico interdisciplinario que tiene una alianza con la Universidad de Oxford.
El instituto, fundado en 2023, se enfoca en innovar en diversos campos, incluyendo la salud, la agricultura, la energía limpia y la inteligencia artificial.