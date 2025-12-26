En Colombia, más de 7,3 millones de personas viven en arriendo. El dato no es menor, puesto que el crecimiento de esta modalidad de vivienda se ve reflejado en el desempeño del mercado inmobiliario digital y el interés de los usuarios por emplear este tipo de canales.
Los registros muestran que tan solo en el primer trimestre del 2025, Fincaraiz registró más de 38,7 millones de visitas, con un promedio mensual de 5,15 millones de usuarios activos y 7,7 millones de consultas.
Este dinamismo, sin embargo, no siempre se traduce en procesos de promoción eficientes. En un entorno cada vez más competitivo y digitalizado, muchos propietarios y agentes inmobiliarios incurren en fallas al momento de publicar y visibilizar sus inmuebles, lo que termina afectando que se concreten los negocios.
En ese contexto, el portal de búsqueda de vivienda dio a conocer cuáles son algunas de las ‘red flags’ que se cometen con más frecuencia.
Destacado: Colombianos tienen más ganas de comprar casa y carro
Errores más comunes al arrendar
- Metros cuadrados poco claros: algunos propietarios evitan especificar el área total, lo que impide a los clientes conocer si el espacio se ajusta a sus necesidades.
- Descripción sin detalles: la ausencia de información detallada puede llevar a los usuarios a descartar el inmueble. Esto incluye datos clave como el precio del canon, si el lugar cuenta con ascensor, parqueadero, entre otros.
- No colocar fotografías: la carencia de imágenes completas reduce la confianza y dificulta que al interesado evaluar si la vivienda va en línea con los que está buscando.
- ¿Y los requisitos?: uno de los aspectos que más valoran los arrendatarios es que se incluyan los parámetros a cumplir para poder adquirir el inmueble. Es decir, si se requiere de fiador, póliza, documentos específicos, tiempos de aprobación para así evitar confusiones de alguna parte.
- Sin actualizaciones: los avisos que no actualizan su información de manera frecuente pueden generar desconfianza entre los usuarios, lo que a su vez puede generar que se pierdan oportunidades si la disponibilidad ha cambiado.
- No mencionar las restricciones: las restricciones de horarios, el acceso a zonas sociales, las políticas de acceso a parqueaderos de visitantes, ingreso de domiciliarios, políticas de ruido deben ser claros desde el inicio para evitar conflictos futuros.
- Qué está incluido en el precio: la información como el canon, la administración, el parqueadero o depósito debe quedar clara desde el comienzo para así evitar confusiones en el presupuesto del usuario.
Frente a estos elementos, los expertos recomiendan a los propietarios proporcionar información completa, clara y actualizada en sus avisos. “Esto no solo mejora la experiencia de los usuarios, sino que incrementa la visibilidad del inmueble, fortalece la confianza del arrendatario o comprador y acelera los tiempos de cierre de negocio”, destacó Fincaraiz.
Destacado: Este es el tiempo máximo que un fallecido puede seguir apareciendo como propietario de un inmueble
¿Qué buscan los colombianos?
De acuerdo con datos del portal, la vivienda usada y los arriendos representan hoy más del 70 % de la demanda habitacional, con una mayor preferencia por apartamentos de una o dos habitaciones.
Los datos también muestran que la búsqueda de inmuebles se concentra en los estratos 3 y 4, donde los precios promedios oscilan entre $2,5 y $3,5 millones mensuales. Entre los factores determinantes están la disponibilidad de áreas verdes, conectividad vial, seguridad y ubicación estratégica.
En cuanto a demanda y región, las cifras se concentran Bogotá, con el 73 %, seguida de Medellín (70 %) y Cali (67 %).