Las energías renovables están ganando terreno en el mercado. Múltiples empresarios han mencionado que la dificultad de adelantar proyectos en centrales hidroeléctricas, gas o petróleo es alta frente a un proyecto de generación solar.
Lo anterior ha incentivado a este mercado. Según Alexandra Hernández, presidente del gremio de energías renovables SER Colombia, estas fuentes abastecen a una población de 11 millones de personas, es decir, más que la de Bogotá. En conversación con Hernández, reveló que las inversiones en este mercado ascienden a US$3.500 millones y se espera que haya otros US$1.700 millones entre 2027 y 2029.
¿Cómo van los proyectos renovables?
Estamos en este momento con 4.500 megavatios de capacidad en operación, ya sea operación comercial o prueba para los que son de mediana y gran escala, y también incluye el tema de autogeneración y recurso distribuido. ¿Eso qué significa? Que ya, pues, volvemos a 15 % de la capacidad total de generación de energía eléctrica en este momento, y más o menos 8 % de la demanda del consumo de energía diario en 24 horas al día.
Seguimos con planes de inversión por encima de 5.000 megavatios, que ya han avanzado en sus trámites más importantes y que están terminando de cerrar su cierre financiero. En su mayoría es energía solar. A nivel de eólico, están en una etapa más avanzada. Los separamos porque La Guajira necesita un acompañamiento institucional adicional, por los temas y el esfuerzo que tenemos que hacer para que las operaciones se construyan, que se respete lo que está protocolizado hasta el momento y no toque reabrir los asuntos por alguna novedad.
La Guajira puede ser una realidad en estos cuatro años. Es una energía que el país necesita, donde las renovables ponen su grano de arena.
¿Cuál es el equivalente de las energías renovables en energía para los hogares?
El consumo que hacen 11 millones de personas. Esos son 4.500 megavatios que están entregando energía, atienden el consumo. Es un poco más de lo que consume Bogotá en energía eléctrica en el día.
¿Esas son todas las energías renovables, no solamente la solar?
En su mayoría es solar. Hay dos parques eólicos pequeños que están en prueba, que suman alrededor de 30 megavatios a 40 megavatios, y tiene un proyecto de 50 megavatios de biomasa en los Llanos. Casi todo, 4.400 megavatios, es solar.
¿La geotermia también participa dentro de esta matriz?
La geotermia hace parte de la familia de energías renovables. Nosotros, en este momento, no tenemos conocimiento ni en las cifras oficiales aparece aún generación eléctrica a partir de geotermia en este momento.
¿Cuánto terreno ganarán las renovables en 2027?
Apenas estamos empezando las primeras llamadas de los planes de inversión para 2027. Lo que tenemos es que para los próximos tres años habría alrededor de 1.200 megavatios que están terminando sus cierres financieros, pero ya han pasado sus trámites importantes.
Tenemos un portafolio total de 114 proyectos, 23 de ellos están alistándose para iniciar construcción. Es difícil decir en este momento que esa va a ser la inversión de 2027, porque los cierres financieros toman tiempo.
¿Qué papel tendrán las renovables en medio del fenómeno de El Niño?
Cuando menos llueve es cuando más sol y más viento tenemos. Y es cuando nuestra participación, sin duda alguna, demanda 8 %. Nosotros estimamos que puede pasar fácilmente cuando baja la hidrología a su mínimo, pueda subir esa participación hacia 13 % o 14 %.
Sube significativamente porque se deja de utilizar agua y empiezan a entrar las solares. Si no existieran estos 4.500 megavatios, al país le costaría más plata generar con combustibles más costosos, tipo diésel, gas importado. Lo que tenemos significa un ahorro importante para el bolsillo de los colombianos, sobre todo los que tienen contratos de largo plazo.
Adicionalmente, independencia y soberanía de los precios internacionales, que hoy tendríamos que estar buscando 4.500 megavatios, pero sujeto a los precios internacionales, a la volatilidad de lo que pasa en el estrecho de Ormuz. Creo que ahí hay tres elementos en soberanía energética, en estabilidad en precios. Es que se nos olvida que hace tres años teníamos 500 megavatios y hoy contamos con 4.500 megavatios, crecimos, pero no lo suficiente.
Las renovables siguen siendo imprescindibles. Lo que se ha logrado, ese 15 % significa mucho para los colombianos. Otra cara sería no contar con ellos, estaríamos más expuestos a los precios internacionales y a combustibles más costosos.
El país tiene que contar con las renovables, en los próximos años va a ser el energético que más va a entrar, porque es el que más rápido se construye. Es una realidad en Colombia y en el mundo.
En EE. UU., el gobierno Trump ha planteado las energías renovables, en los informes de la Agencia Internacional de Energía, más del 90 % de la inversión se hizo en energías renovables porque la ley del mercado trasciende cualquier ideología.
Queremos el hidrocarburo, las térmicas, las hidráulicas, pero la realidad del país indica que las solares, y ojalá las eólicas, son una energía que Colombia necesita y que tienen unos tiempos de construcción que son relativamente rápidos si los trámites logran resolverse y logramos sacar adelante los proyectos.
Colombia no puede depender de un solo energético; todos tienen que complementarse. Las renovables son imprescindibles porque son abundantes, se pueden construir más rápido, son limpias. En el país, 96 % quieren las renovables y esperan que su futuro sea renovable.
No podemos estar cruzados de brazos, porque el país necesita que esto sea tres veces más, y que se complemente con almacenamiento para que no solo sea una energía que se genera en el día, sino que se guarde.
¿Cómo va Colombia en la implementación de baterías para guardar esa electricidad?
Este año sucedieron tres cosas importantes. Una, se salió un decreto marco en política pública. Dos, salió una regulación por parte de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) donde ya se caracterizan las tipologías de almacenamientos y sus usos, y sus principales lineamientos, tanto técnicos como económicos.
También se llevaron a cabo unas subastas de contratos de largo plazo de energía renovable, los proyectos que se ofrecieron son parques solares con almacenamiento, y eso prueba que hay interés en ofrecer y en contratar. El mercado tiene apetito por contratarse a largo plazo.
Sabemos que las empresas están buscando o hablando con los bancos, mirando el tema técnico, el tema económico. Y eso es una base importante, porque significa que el país y los inversionistas están tomando en serio poner baterías.
¿Cuánto se ha invertido en total en energías renovables?
De momento, 4.500 megavatios instalados en junio representan una inversión de US$3.500 millones, más de 30.000 empleos que se han generado, y se han evitado 993.000 toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 45 millones de árboles sembrados, y como a 160.000 vehículos de combustión interna que salieran del mercado.
¿Cuánto se invertirá en el futuro en renovables?
Cerca de US$1.700 millones de inversión entre 2027 Y 2029.
¿Qué con los proyectos de generación conectados a la línea Colectora?
La Guajira tiene 1.027 megavatios en seis proyectos que están en este momento, que ya tienen sus licencias ambientales aprobadas, tanto para parque en línea, como las consultas previas protocolizadas, están en estructuración del financiamiento, están algunos de ellos iniciando la licitación.
Esos 1.027 megavatios son importantes, ojalá hagamos un esfuerzo para que inicien su construcción en los próximos dos o tres años para demostrarle al país que en La Guajira es posible hacer inversión. Dentro de estos 1.027 megavatios en seis proyectos, uno es solar e inicia construcción en los próximos meses en el sur de La Guajira.
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¿Qué potencial tiene Valledupar?
Es el segundo departamento donde más capacidad instalada hay en operación en renovables en Colombia. La mayoría es generación solar, son por los proyectos más grandes que hay en el país, pero también hay autogeneración y generación distribuida, es decir, las minigranjas. Esto es un tema importante. Es un departamento que tiene potencial. Las renovables para el departamento han dejado, más o menos, US$330 millones.