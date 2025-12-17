La firma brasileña BTG Pactual reveló un nuevo informe sobre lo que se avecina para Grupo Argos en una nueva etapa de liderazgo de manera ordenada, planificada y coherente con su tradición de gobierno corporativo. La entidad destaca que la designación de Juan Esteban Calle como nuevo CEO, en reemplazo de Jorge Mario Velásquez a partir de abril de 2026, responde a un proceso de sucesión cuidadosamente estructurado y seguido de cerca por el mercado.
Según el banco de inversión, la decisión de implementar un periodo de transición de tres meses, junto con la renovación de la Junta Directiva que entrará en funciones el 1 de enero de 2026, refuerza la estabilidad institucional de Grupo Argos y reduce los riesgos asociados a cambios abruptos en la alta dirección.
BTG resalta que Jorge Mario Velásquez deja un legado transformacional. Durante su gestión, Grupo Argos se consolidó como una plataforma regional líder en infraestructura, con posiciones sólidas en cemento, energía y concesiones. Entre 2016 y 2024, el Ebitda consolidado pasó de $3,6 billones a $5,1 billones, mientras que la utilidad neta creció a una tasa anual cercana al 8%, ajustada por eventos no recurrentes. Para BTG, estas cifras reflejan una gestión enfocada en crecimiento rentable y fortalecimiento del portafolio.
Juan Esteban Calle: continuidad con foco en ejecución y cambio de Junta
Para BTG Pactual, la llegada de Calle, quien se desempeña como presidente de Cementos Argos, es una señal clara de continuidad estratégica. El informe subraya su trayectoria como CEO de esta empresa, donde lideró una transformación profunda basada en desapalancamiento disciplinado, simplificación geográfica y eficiencia en el uso del capital, especialmente a través del programa Sprint. El banco destaca la monetización de activos en EE. UU., la generación de cerca de US$3.000 millones en caja en 2025 y la creación significativa de valor para los accionistas.
Esta experiencia, señala BTG, es altamente relevante para una holding como Grupo Argos, con múltiples plataformas operativas y decisiones complejas de asignación de capital.
BTG también valora positivamente la nueva composición de la Junta Directiva, que mantiene un equilibrio entre miembros independientes y no independientes, alineado con el Código de Gobierno Corporativo del grupo. Para la firma, esta renovación respalda una supervisión estratégica robusta y una disciplina estricta en la gestión de riesgos y capital.
De cara al futuro, BTG identifica varios retos clave: definir el mejor uso de la caja tras las recientes desinversiones, clarificar la estrategia de Odinsa en negocios como tratamiento de agua y aeropuertos, gestionar el perfil de endeudamiento de Celsia y avanzar en iniciativas que permitan cristalizar valor en todo el portafolio.
En conclusión, BTG Pactual interpreta este relevo como un proceso constructivo y bien ejecutado, que fortalece la historia de inversión de Grupo Argos. La firma considera que, si la nueva administración mantiene la disciplina estratégica y la claridad en prioridades, el grupo está bien posicionado para seguir creando valor sostenible en el largo plazo, aun en un entorno desafiante para el sector de infraestructura.
