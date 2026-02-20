Latam se posiciona por segundo año consecutivo entre las aerolíneas más sostenibles del mundo, según S&P Global

El grupo Latam se posicionó por segundo año consecutivo entre las aerolíneas con mejor desempeño de sostenibilidad a nivel mundial, siendo reconocido por S&P Global como Top Sustainability Performer en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, ubicándose en el quinto lugar a nivel global y como la primera en el continente americano, según dicha evaluación al 18 de febrero de 2026.
En esta edición, Latam obtuvo 77 puntos en su desempeño ambiental, social y de gobernanza, una mejora histórica de 10 puntos sobre un máximo de 100, equivalente a un aumento del 15 % respecto al año anterior.
Con este resultado, el grupo se ubicó en el percentil 92 de la industria aérea a nivel global, siendo superado únicamente por aerolíneas del continente asiático y posicionándose como la aerolínea líder del hemisferio occidental. Este resultado refleja el trabajo constante del grupo por integrar la sostenibilidad como un pilar estratégico en su negocio. Por esta razón, el grupo fue reconocido como Industry Mover 2025, distinción que S&P Global otorga a la compañía con el mayor avance dentro de su industria.
Adicional a lo anterior, el grupo Latam también vuelve a ser incluido en el Sustainability Yearbook 2026 de S&P Global, publicación que destaca a las empresas con desempeño sobresaliente en sostenibilidad, evaluada en función de sus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa.
Para clasificar en el anuario, las empresas deben ubicarse dentro del 15 % superior de su sector, cumpliendo además con umbrales adicionales de desempeño definidos por S&P Global.
En la edición de 2026, S&P Global evaluó a más de 9.200 empresas a nivel global, de las cuales 848 fueron incluidas en el Sustainability Yearbook. En el caso de la industria aérea, solo ocho aerolíneas lograron ser incluidas.
“El quinto lugar a nivel mundial es un reflejo del compromiso que hemos asumido como grupo: avanzar hacia una aviación más sostenible, con acciones concretas y resultados verificables. Al mismo tiempo, nos impulsa a mirar hacia adelante con mayor ambición. Por eso reforzamos nuestras metas de mediano plazo, incorporando un objetivo claro de reducción en la intensidad de emisiones al 2030 que buscaremos lograr a través de una flota más eficiente que incorpore las últimas tecnologías disponibles, mejoras en nuestra eficiencia operacional y el uso de Combustibles Sostenibles de Aviación”, indicó Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.
Destacado: Grupo Latam encabeza el envío aéreo de flores hacia Estados Unidos durante San Valentín
Proyecciones e iniciativas lideradas por Latam
De cara al 2030, LATAM definió dos metas centrales en su camino hacia las emisiones netas cero en 2050. La primera es reducir alrededor del 6 % la intensidad de sus emisiones respecto de 2019, apoyada en tres pilares: la renovación de flota, que permitirá que el 50 % de los aviones sea de última generación, duplicando la proporción actual; la eficiencia operacional, impulsada por el uso intensivo de datos, inteligencia artificial y las mejoras incrementales en las operaciones; y la expansión del uso de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF).
Asimismo, el grupo estima que gestionará 10,8 millones de toneladas de CO2 netas entre 2019 y 2030, combinando eficiencias operacionales, uso de SAF, renovación de flota, además de proyectos de compensación con alto valor estratégico para la región, como medida complementaria.
En materia de flota, sólo durante 2025 el grupo incorporó 26 aviones de última generación que consumen alrededor de un 15 %-20 % menos de combustible, según datos del fabricante. A esto se suma el trabajo sostenido en eficiencia operacional, que a través de iniciativas implementadas desde 2010 ha permitido evitar la emisión de alrededor de 6,5 millones de toneladas de CO2.
Complementariamente, el grupo ha compensado más de 3 millones de toneladas de CO2 desde 2019, apoyando la conservación de más de 420 mil hectáreas de sabanas inundables en Colombia, un ecosistema clave por su alta capacidad de captura de CO2 y ha reducido en un 97 % los plásticos de un solo uso en su operación lo que equivale a más de 1.700 toneladas.
Finalmente, y en línea con su compromiso con el desarrollo sostenible de los países donde opera, Latam encargó a Oxford Economics un estudio independiente que evaluó la contribución económica y social de su operación durante 2024.
De acuerdo con este análisis, durante ese año el grupo Latam contribuyó con US$2,2 millones Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes al 0,5 % del PIB nacional, y generó 190.000 empleos directos e indirectos, consolidándose como un actor clave para el desarrollo económico y la conectividad del país.