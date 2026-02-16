El grupo Latam, a través de sus filiales de carga, cerró exitosamente una nueva temporada de San Valentín, reafirmando su liderazgo por cuarto año consecutivo, en el envío aéreo de flores desde Colombia y Ecuador con más de 24.000 toneladas de flores transportadas hacia Estados Unidos y Europa.
Para atender la alta demanda de la temporada, el grupo desplegó durante tres semanas una operación intensiva con cerca de 430 frecuencias desde Bogotá, Medellín y Quito; asegurando los tiempos, el cuidado del producto y una conectividad directa hacia Estados Unidos, principal destino de las flores transportadas.
“San Valentín es una de las temporadas más exigentes para la industria de la flor en la región y, por cuarto año consecutivo, volver a liderar este mercado refleja directamente la confianza que nuestros clientes depositan en Latam Cargo. Nuestro rol como partner de la industria no se limita sólo a fechas específicas: acompañamos a nuestros clientes durante todo el año, asegurando capacidad, flexibilidad operativa y un servicio confiable cuando más lo necesitan”, señaló Claudio Torres Faini, Director Comercial Sudamérica en Latam Cargo Group.
Del total transportado, aproximadamente 12.000 toneladas corresponden a flores con origen en Ecuador, mientras que más de 12.300 toneladas fueron movilizadas desde Colombia. Estos resultados fueron posibles gracias a la robusta capacidad de la flota carguera del grupo Latam y a la flexibilidad operativa para responder a la alta demanda de la temporada.
El liderazgo del grupo se sustenta en una operación sólida y permanente, respaldada por un trabajo estrecho y continuo con clientes, proveedores y equipos de aeropuerto, enfocado en desarrollar alternativas que aseguren el mejor servicio y el cuidado del producto. Este enfoque ha permitido a Latam seguir creciendo dentro del sector floricultor de la región. En ese contexto, durante 2025 la compañía transportó más de 245.000 toneladas de flores desde ambos países, reafirmando la relevancia y escala de su operación.
En paralelo al despliegue operativo de la temporada, Latam Cargo Colombia, junto a Kuehne+Nagel y The Elite Group, profundizó por tercer año consecutivo su colaboración en sostenibilidad mediante una de sus mayores iniciativas conjuntas de uso de Combustible Sostenible de Aviación (SAF) en el transporte aéreo de flores. La operación consideró la asignación de más de 130.000 litros de SAF, lo que permitió reducir el equivalente a las emisiones generadas por cinco vuelos cargueros B767 en la ruta Bogotá–Miami durante la temporada de San Valentín.
Esta iniciativa permitió gestionar cerca de 245 toneladas de CO₂ asociadas a la exportación de flores colombianas, reforzando un modelo de colaboración entre actores de la cadena logística para aplicar soluciones concretas y medibles en la reducción de emisiones. En un contexto de alta demanda y disponibilidad limitada de SAF a nivel global, el acuerdo demuestra cómo la sostenibilidad puede integrarse a operaciones críticas del comercio internacional, sin comprometer la eficiencia, confiabilidad ni la calidad del transporte de productos perecederos.
Las filiales de carga del grupo Latam cuentan con la flota de carga más grande de la región, además del acceso a las bodegas de los aviones de pasajeros del grupo. Esta combinación, junto con su experiencia en el manejo de perecibles, le permite adaptarse con flexibilidad a las necesidades del mercado y asegurar el cuidado de la flor en cada etapa de su viaje.
