Latam Airlines Group presentó los resultados financieros del cuarto trimestre y del cierre de 2025, en una conferencia liderada por su CFO, Ricardo Bottas. Las cifras, calificadas por Bottas como históricas, confirman el mejor desempeño financiero del grupo y una hoja de ruta clara para 2026.
Latam registró utilidades netas por US$1.460 millones, lo que representa un crecimiento de 49,4 % frente a 2024. Los ingresos operacionales alcanzaron US$14.495 millones, con un aumento de 11,2 % anual, mientras que el resultado operacional ajustado sumó US$2.355 millones, equivalente a un margen de 16,2 %, 3,5 puntos porcentuales por encima del año anterior.
“2025 fue un año de consolidación total de nuestro modelo de negocio”, afirmó Bottas, al destacar que la mejora no solo estuvo en los ingresos, sino en la rentabilidad del grupo.
Cierre de año con fuerte mejora en resultados para Latam
Solo en el cuarto trimestre de 2025, los ingresos operacionales llegaron a US$3.949 millones, con un crecimiento de 16,3 % frente al mismo periodo de 2024. En ese trimestre, la utilidad neta fue de US$484 millones, un aumento de 78,1 % interanual.
El margen operativo del trimestre se ubicó en 16,7 %, frente al 13,6 % de un año atrás, mientras que el EBITDA ajustado superó los US$1.100 millones, cerca de 30 % más que en el cuarto trimestre de 2024.
Latam cerró el año con una liquidez de US$3.725 millones, equivalente a 25,7 % de los ingresos de los últimos doce meses, por encima del rango definido en su política financiera. La compañía cerró el año con una deuda controlada, medida en un apalancamiento neto de 1,5 veces.
Durante 2025, el grupo generó más de US$1.400 millones de caja, lo que permitió ejecutar recompras de acciones por US$585 millones y pagar dividendos por US$693 millones, manteniendo una posición financiera holgada.
“Tenemos un balance fortalecido que nos permite invertir, crecer y al mismo tiempo devolver capital a los accionistas”, señaló el CFO.
Lo que espera Latam para 2026
Para 2026, la compañía proyecta un crecimiento de capacidad entre 8 % y 10 %, un margen operativo ajustado entre 15 % y 17 % y una generación de flujo de caja libre superior a US$1.700 millones.
El plan contempla inversiones por cerca de US$1.700 millones, principalmente asociadas a la incorporación de 41 nuevos aviones, además de la apertura de nuevas rutas, priorizando mercados donde el crecimiento esté respaldado por rentabilidad. La compañía reiteró que estas proyecciones se mantienen pese a la volatilidad del combustible y del tipo de cambio.
“Cerramos el año con una liquidez muy robusta y un balance fortalecido, lo que nos permite enfrentar los desafíos y seguir creciendo”, señaló Bottas.