Llega a Colombia la lotería por suscripción: así funcionará el nuevo modelo 

Cada semana, miles de colombianos juegan los mismos números de lotería con la ilusión de acertar el premio mayor. Pero, en muchos casos, la posibilidad de ganar se esfuma antes del sorteo: olvidar comprar el billete, dejar pasar una fecha de juego o no revisar los resultados sigue siendo una de las razones más frecuentes por las que los jugadores quedan por fuera de la competencia.
Al mismo tiempo, los hábitos de consumo en el país han cambiado radicalmente. Los modelos de suscripción, que hoy dominan servicios de entretenimiento, comercio electrónico y aplicaciones digitales, han acostumbrado a los usuarios a automatizar pagos y actividades recurrentes. Ahora, esa tendencia comienza a abrirse paso en uno de los juegos de azar más tradicionales de Colombia: la lotería.
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Precisamente para responder a ese cambio en los hábitos de consumo, fue lanzada SuscriLotto, una plataforma que incorpora por primera vez en Colombia un sistema de suscripción para la compra automática de loterías oficiales. La herramienta permite programar la participación en sorteos de manera recurrente, sin necesidad de realizar una compra manual antes de cada juego.
La llegada de este modelo coincide con la consolidación de la economía digital colombiana. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), durante 2025 se realizaron más de 684 millones de transacciones digitales en el país, reflejando la creciente adopción de canales tecnológicos para actividades que tradicionalmente se realizaban de forma presencial.
Cómo funcionará la lotería por suscripción
El modelo desarrollado por SuscriLotto busca automatizar el proceso tradicional de compra de billetes y fracciones de lotería.
Según explicó la compañía, el usuario únicamente debe registrarse en la plataforma, seleccionar las loterías de su interés, escoger sus números preferidos y definir la periodicidad con la que desea participar. A partir de ese momento, el sistema ejecuta automáticamente la compra correspondiente para cada sorteo programado.
La propuesta elimina uno de los principales obstáculos que enfrentan los jugadores frecuentes: la necesidad de recordar cada semana la compra de un nuevo billete o fracción.
“Creemos que la transformación digital y los canales tradicionales pueden coexistir. Hay personas acostumbradas a la compra presencial y hay otras que prefieren modelos digitales, automatizados y de bajo esfuerzo. Nuestro enfoque está en atender ese nuevo comportamiento del consumidor, garantizando que ningún colombiano olvide comprar su lotería y mucho menos reclamar su premio”, afirmó Salomón Cuperman, gerente de SuscriLotto.
Además de automatizar la participación, la plataforma incorpora sistemas de notificación mediante WhatsApp y correo electrónico para informar a los usuarios sobre los resultados de los sorteos y alertarles en caso de obtener algún premio.
La herramienta también ofrece trazabilidad digital sobre las jugadas realizadas, permitiendo consultar compras, sorteos y movimientos desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
Las loterías disponibles en la plataforma
La compañía anunció que el servicio permitirá acceder a algunas de las principales loterías regionales del país desde una única plataforma.
Entre ellas se encuentran las loterías de Medellín, Manizales y Risaralda en la región cafetera; Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander en el centro del país; así como Valle, Cauca, Huila, Tolima y Meta en otras regiones del territorio nacional.
La centralización de estas opciones busca facilitar la participación de usuarios que tradicionalmente adquirían billetes de distintas loterías en puntos de venta físicos o a través de canales separados.
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Uno de los desafíos más importantes para cualquier plataforma relacionada con juegos de azar es la confianza de los usuarios.
Por esa razón, SuscriLotto aseguró que opera bajo estándares de ciberseguridad orientados a proteger la información y las transacciones realizadas por los clientes. La compañía señaló además que su operación se concentra en loterías oficiales regionales que forman parte del sistema regulado y supervisado por las autoridades competentes del sector.