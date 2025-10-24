Primicia | Luis Eduardo Llinás saldría de la dirección de la DIAN en nuevo remezón del Gobierno; este sería su reemplazo

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tendría su cuarto director durante el Gobierno Petro. Valora Analitik pudo confirmar que Luis Eduardo Llinás, quien llegó en enero de este año en medio de cuestionamientos por filtraciones y posible tráfico de influencias, saldría próximamente de la entidad.
Su paso por la dirección de la DIAN completaría cerca de nueve meses, cargo al que llegó en reemplazo de Jairo Orlando Villabona, a quien el presidente Petro pidió su renuncia, tras seis meses al frente de la entidad. Antes de Villabona, la entidad encargada del recaudo de impuestos en Colombia estuvo liderada por Luis Carlos Reyes.
De acuerdo con la información obtenida por Valora Analitik, se estaría a la espera del decreto que oficialice la decisión.
Este es el perfil de quien llegaría a la dirección de la DIAN
Según conoció este medio, el designado para ser nuevo director de la DIAN sería el actual viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt Galeano. Es economista, con 36 años de experiencia.
En su perfil del Ministerio de Hacienda se destaca que es experto en economía pública, análisis financiero, evaluación de proyectos, política social, movilidad y servicios públicos. Además, es docente y consultor.
Es egresado de economía de la Universidad Nacional de Colombia (1989) y de la Maestría en Economía, del Convenio BID – Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina (1998).
Ha sido superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, subsecretario de Política Sectorial de la Secretaría Distrital de Movilidad, director de Economía y Finanzas Distritales en la Contraloría de Bogotá, entre otros cargos.
Además, ya tiene experiencia en la DIAN: fue jefe de la Oficina de Estudios Económicos.
