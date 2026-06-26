Lo que tuvo que hacer el técnico de Portugal para que su familia asista al partido ante Colombia

Ni siquiera el seleccionador de Portugal quiso correr riesgos. A un día del decisivo partido frente a Colombia por la fase de grupos del Mundial de 2026, Roberto Martínez reveló que tuvo que comprar las entradas para su familia desde noviembre del año pasado, mucho antes de que comenzara el torneo, porque anticipaba que conseguir boletas sería una tarea prácticamente imposible.
La confesión del entrenador portugués se produjo durante la rueda de prensa previa al compromiso entre ambas selecciones, un partido que definirá el liderato del Grupo K y que, además de su importancia deportiva, se ha convertido en el encuentro más apetecido de toda la primera fase de la Copa del Mundo.
«Tuve que comprar las entradas para mi familia en noviembre. Eso es lo que significa. Sabía que iba a ser muy difícil conseguirlas», afirmó Martínez al ser consultado sobre el enorme interés que ha despertado el compromiso entre Portugal y Colombia.
Las cifras respaldan esa percepción. Fuentes conocedoras del proceso de asignación de entradas indicaron a The Athletic que el partido recibió cinco millones de solicitudes durante las primeras 24 horas del sorteo aleatorio realizado por la FIFA en diciembre, convirtiéndose en el más solicitado de los 72 encuentros de la fase de grupos.
La expectativa alrededor del encuentro responde a varios factores. Por un lado, Florida concentra la mayor población de colombianos residentes en Estados Unidos, de acuerdo con el censo de 2020, lo que garantiza una masiva presencia de aficionados de la Selección Colombia en las tribunas de Miami. A ello se suma el atractivo de ver a Cristiano Ronaldo, quien disputa el que se espera sea el sexto y último Mundial de su carrera.
La elevada demanda también se ha trasladado al mercado secundario de entradas. En plataformas de reventa, algunas boletas para el Portugal-Colombia llegaron a ofrecerse por más de US$6.000, reflejando el interés que ha despertado el encuentro entre aficionados de ambos países.
El fenómeno no se limita únicamente a este partido. Datos de plataformas que monitorean el comportamiento del mercado secundario muestran que Colombia figura entre las selecciones con las entradas más costosas del Mundial de 2026. El precio promedio para asistir a un partido de la Selección durante la fase de grupos alcanza los US$1.298, solo por detrás de México, con US$1.848, y Portugal, con US$1.391. Brasil aparece en la cuarta posición con un promedio de US$1.250.
La Copa del Mundo de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, estrenó un formato de 48 selecciones que amplió significativamente la cantidad de partidos disponibles. Sin embargo, la mayor oferta de entradas no ha impedido que algunos encuentros concentren una demanda extraordinaria, impulsada por la presencia de figuras internacionales, comunidades de inmigrantes y sedes con alta capacidad de atracción turística.
Más allá del aspecto económico, Martínez aseguró que el fenómeno demuestra la capacidad que sigue teniendo el fútbol para movilizar a millones de personas alrededor del mundo.
«Es fascinante. En un momento difícil para el mundo, el fútbol sigue uniendo, genera pasión e inspira a los niños. Todos los valores que uno quiere ver en un ser humano están en un campo de fútbol y eso me hace sentir extremadamente orgulloso», afirmó el técnico portugués.