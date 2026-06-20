La selección de Portugal y Changan sellan una alianza estratégica en pleno Mundial 2026

Changan Automobile anunció una alianza global con la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), convirtiéndose en socio oficial de una de las selecciones con mayor reconocimiento internacional, Portugal, y presencia entre los aficionados de cara al Mundial 2026. La compañía busca aprovechar el alcance global del fútbol para fortalecer su posicionamiento en Europa, una región clave dentro de su estrategia de crecimiento.
El acuerdo fue presentado en la Cidade do Futebol, en Lisboa, centro de operaciones de la selección portuguesa, rival de Colombia en el Mundial el próximo 27 de junio por la tercer fecha del Grupo K. La alianza llega en un momento de alta exposición para Portugal, una de las selecciones con mayor seguimiento a nivel mundial y habitual protagonista en las principales competiciones internacionales.
Según datos de la Federación Portuguesa de Fútbol, el equipo nacional cuenta con una comunidad superior a los 500 millones de aficionados en todo el mundo. Esta cifra representa una plataforma de alcance global para Changan, fabricante que actualmente exporta vehículos a más de 100 países y regiones.
La operación también se produce a un año del Mundial 2026, torneo que se disputaen Estados Unidos, Canadá y México y que proyecta audiencias récord. Para las marcas automotrices, el fútbol se ha convertido en una herramienta estratégica para conectar con consumidores en mercados internacionales y acelerar el reconocimiento de marca.
Changan apuesta por Europa con el respaldo del fútbol portugués
La compañía china busca consolidar su presencia en Europa mediante su estrategia internacional denominada Vast Ocean Plan. Dentro de este plan, el continente europeo ocupa una posición prioritaria por el crecimiento de la demanda de vehículos electrificados y tecnologías de movilidad inteligente.
Durante la presentación de la alianza, Changan entregó un vehículo híbrido enchufable Deepal S05 a directivos de la Federación Portuguesa de Fútbol y anunció una prueba de manejo de larga distancia que recorrerá Lisboa, Madrid y Turín.
El recorrido permitirá evaluar el desempeño de su tecnología híbrida enchufable en condiciones reales de carretera y clima. La compañía señaló que la iniciativa buscará validar autonomías superiores a los 1.000 kilómetros, una cifra que se ha convertido en uno de los argumentos comerciales más relevantes dentro del mercado de vehículos de nuevas energías.
Actualmente, Changan cuenta con 22 bases de manufactura y 77 plantas de producción alrededor del mundo. Además, emplea directamente a más de 110.000 personas y genera más de un millón de puestos de trabajo a través de su cadena global de valor.
El impacto de Changan y Deepal en Colombia
La alianza también tiene repercusiones para el mercado colombiano. A través de Deepal y de la representación de Grupo Vardí, la marca continúa ampliando su presencia en el país en segmentos asociados con electrificación, conectividad y movilidad inteligente.
De acuerdo con cifras de la compañía, Changan ha comercializado más de 8.100 vehículos en Colombia durante la última década. El crecimiento de la marca coincide con el aumento del interés por tecnologías híbridas y eléctricas dentro del mercado nacional.
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El acuerdo con Portugal servirá además para impulsar modelos como el Deepal S05 y S07, así como los vehículos premium inteligentes de AVATR, entre ellos el AVATR 11 y el AVATR 12.
Mientras el Mundial de 2026 se acerca y las marcas buscan espacios de visibilidad global, Changan apuesta por asociarse con una selección histórica del fútbol internacional para fortalecer su expansión en Europa y aumentar el reconocimiento de sus vehículos de nuevas energías en mercados estratégicos.