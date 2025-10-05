El poder del ciclismo colombiano desafiará a la historia en Italia: Hora y canal para ver el Grande Trittico Lombardo

Una alineación de seis ciclistas colombianos de primer nivel, encabezada por Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y Nairo Quintana (Movistar Team), dominará el Grande Trittico Lombardo entre el 5 y 7 de octubre.
Este bloque, el de mayor peso latinoamericano en el calendario de clásicas italianas, incluye también a figuras como Sergio Higuita (XDS Astana Team), Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), Yeferson Camargo (Petrolike) y Kevin Castillo (Movistar Team).
Su participación es parte de una oleada regional que suma al ecuatoriano Richard Carapaz, el mexicano Isaac del Toro, el ecuatoriano Jonathan Caicedo y el venezolano Orluis Aular, elevando la expectativa en este trío de carreras.
El Grande Trittico Lombardo es una serie de tres clásicas de un día: la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi y la Tre Valli Varesine, todas en la región de Lombardía. Estas pruebas pertenecen al calendario UCI ProSeries y Europe Tour, sirviendo como un termómetro crucial y preparación inmediata para el Giro de Lombardía, uno de los cinco ‘Monumentos’ del ciclismo.
La exigencia táctica de las tres carreras, con recorridos que combinan llanos y ascensos cortos pero explosivos, pondrá a prueba a los equipos WorldTour, de los cuales ocho estarán en la Coppa Agostoni y 17 en la Tre Valli Varesine.
La acción comienza hoy domingo 5 de octubre con la Coppa Agostoni-Giro delle Brianze (categoría 1.1), donde competirán Higuita, Castillo y Camargo. El lunes 6 se disputa la histórica Coppa Bernocchi-GP Banco BPM (categoría ProSeries), fundada en 1919, con la salida de Bernal, Quintana y Chaves.
El remate se dará el martes 7 con la Tre Valli Varesine, la más prestigiosa de las tres, que espera contar con estrellas internacionales como Tadej Pogacar y Mathieu van der Poel, midiendo el potencial colombiano contra el más alto nivel mundial. La retransmisión completa para Colombia será en vivo por Claro Sports.
Retos históricos y el pulso latinoamericano en Lombardía
La presencia latinoamericana en las victorias del Trittico Lombardo es una deuda pendiente. La Coppa Agostoni, cuyo último ganador fue el suizo Marc Hirschi en 2024, nunca ha visto un ciclista latinoamericano en lo más alto del podio.
En la Coppa Bernocchi, la sequía continental es de décadas, con el argentino Mauro Richeze como el último latino en subir al podio, logrando un tercer lugar en 2012, mientras el belga Stan Van Tricht se llevó la edición de 2024.
La Tre Valli Varesine, la prueba de clausura, presenta un panorama más alentador. Aunque ningún latinoamericano ha ganado esta clásica, en las ediciones recientes han estado cerca: el ecuatoriano Richard Carapaz fue segundo en 2023, y el colombiano Sergio Higuita logró la misma posición en 2022. Esta racha de segundos lugares en la clásica final sugiere que el dominio europeo es vulnerable en el remate del Trittico.
Cabe destacar que en carreras de un día UCI ProSeries (1.Pro), el premio para el ganador se sitúa típicamente en un rango de varios miles de euros, siendo significativamente inferior a lo que recibe el ganador de una etapa en el Tour de Francia (11.000 euros) o el campeón del mundo (alrededor de 8.000 euros).
Calendario y transmisión del Grande Trittico Lombardo 2025
La Coppa Bernocchi, con un recorrido de 191,6 km que incluye ascensos como el Piccolo Stelvio, y la Tre Valli Varesine, con 25 equipos en la parrilla (17 WorldTour), exigen una condición física óptima. La visibilidad de esta concentración de talento latinoamericano será total en Colombia.
Los horarios de inicio de la transmisión en Colombia son: Coppa Agostoni el domingo 5 de octubre a las 8:40 a.m.; Coppa Bernocchi el lunes 6 de octubre a las 8:25 a.m.; y Tre Valli Varesine el martes 7 de octubre a las 8:25 a.m.
Los aficionados podrán seguir las carreras a través del Canal Claro Sports, Claro video y la señal de ‘streaming’ de YouTube/ClaroSports. La participación de Bernal, Quintana, Higuita y Chaves garantiza una alta cuota de protagonismo en el desenlace de estas históricas clásicas italianas.