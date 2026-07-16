Los 50 creadores más influyentes de LinkedIn en Colombia: CEO de Valora Analitik en el ranking

La plataforma especializada en análisis de creadores digitales Favikon publicó su más reciente listado de los 50 creadores de contenido más influyentes de LinkedIn en Colombia.
El ranking evalúa el desempeño de los perfiles a partir de variables como alcance, interacción, consistencia y calidad del contenido.
El primer lugar lo ocupa Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, seguido por Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, mientras que el tercer puesto es para Isabel Pérez, estratega de marketing.
El top 10 lo completan José Caparroso, exeditor de Forbes Colombia; Diandra Escobar, estratega de contenidos y fundadora de Distinctiva.io; Guillermo González, experto en estrategia de LinkedIn; Miguel Fernando Escobar, presidente de Postobón; Mario Pardo, CEO de BBVA Colombia; José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y Sergio Rincón, presidente de Bavaria.
Dentro de los 50 primeros también figura Camilo Silva Jaramillo, CEO de Valora Analitik, quien se ubicó en el puesto 46 del ranking nacional y en el tercer lugar entre los creadores colombianos de la categoría Economics & Public Policy.
¿Cómo se construye el ranking?
Favikon explicó que la clasificación no responde a una puntuación absoluta, sino a un sistema de percentiles que compara el desempeño de cada creador con el de otros perfiles de su mismo nicho.
Para ello analiza indicadores como el engagement, el alcance, la consistencia y la calidad del contenido publicado. Así, un creador ubicado, por ejemplo, en el percentil 91 de interacción supera al 91 % de los creadores de su misma categoría temática, y no necesariamente al conjunto total de usuarios de la plataforma.
De esta manera, el ranking busca medir la influencia relativa de los creadores dentro de su especialidad, permitiendo comparar perfiles de sectores como tecnología, economía, emprendimiento o liderazgo empresarial bajo criterios homogéneos.