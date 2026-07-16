Video | Acciones de Ecopetrol y PFCibest, las más negociadas del día

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 15 de julio de 2026 en 2.292,03 puntos registrando una variación negativa de – 0,29 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,83 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva un desplazamiento lateral. La primera zona de soporte estaría en los 2.250 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia se establece en los 2.520 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $154.144 millones, mostrando una variación negativa de 0,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $154.549 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,52 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $58.896 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 2,68 %) que negoció $45.176 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Grupo Sura preferencial (PFGrupsura + 0,14 %) que transó un monto de $12.343 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) que retroceden – 6,00 %.
- En la segunda casilla, Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que cae – 2,68 %.
- Finalmente, los títulos del ETF HCOLSEL (Hcolsel) que bajaron – 2,42 %.
Las acciones del Banco Popular (Popular) suben 12,50 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
El Mercado Global Colombiano registra que el iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (CSPX) baja 0,48 % y marcan un volumen de operaciones de $1.718 millones, siendo el activo más negociado de este mercado.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap