Los ingresos de LeBron James superan los US$130 millones: Así queda el top 10 de la NBA

La NBA sigue consolidándose como la liga de baloncesto con los salarios más altos del mundo. LeBron James volvió a liderar el ranking de ingresos totales entre los jugadores de la liga, con un estimado de US$132,6 millones en la temporada 2024/2025.
De esa cifra, US$52,6 millones provienen de su contrato con Los Angeles Lakers, mientras que los US$80 millones restantes corresponden a acuerdos publicitarios y comerciales.
La marca personal de LeBron James, y sus alianzas con empresas de consumo masivo, lo mantienen como uno de los deportistas mejor pagados del planeta, en una élite donde pocos alcanzan los tres dígitos en millones de dólares por año.
Por detrás aparece Stephen Curry, de Golden State Warriors, quien encabeza el listado de salarios con US$59,6 millones anuales. Sin embargo, sus ingresos totales ascienden a US$109,6 millones, al sumar US$50 millones en patrocinios.
Los jugadores de la NBA con mayores ingresos en 2025
Nueve de los diez jugadores superan los US$60 millones en ingresos combinados y seis de ellos rebasan los US$100 millones en salario o patrocinios.
- LeBron James (Los Angeles Lakers): US$52,6 millones salario | US$80 millones publicidad | US$132,6 millones total
- Stephen Curry (Golden State Warriors): US$59,6 millones salario | US$50 millones publicidad | US$109,6 millones total
- Kevin Durant (Houston Rockets): US$53,3 millones salario | US$50 millones publicidad | US$103,3 millones total
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): US$54,1millones salario | US$45 millones publicidad | US$99,1 millones total
- Jayson Tatum (Boston Celtics): US$54,1 millones salario | US$18 millones publicidad | US$72,1 millones total
- Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves): US$45,6 millones salario | US$20 millones publicidad | US$65,6 millones total
- Joel Embiid (Philadelphia 76ers): US$55,2 millones salario | US$10 millones publicidad | US$65,2 millones total
- Jimmy Butler (Golden State Warriors): US$54,1 millones salario | US$11 millones publicidad | US$65,1 millones total
- Nikola Jokić (Denver Nuggets): US$55,2 millones salario | US$9 millones publicidad | US$64,2 millones total
- Devin Booker (Phoenix Suns): US$53,1 millones salario | US$10 millones publicidad | US$63,1 millones total
Los ingresos de las estrellas de la NBA superan ampliamente a los de jugadores de otras ligas. Por ejemplo, los US$132 millones de LeBron James duplican lo que gana un jugador top de la NFL y triplican el salario anual promedio de una estrella de la Premier League inglesa.