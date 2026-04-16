Messi suma a su portafolio un equipo valorado en casi 1 millón de euros

Este jueves se conoció que Messi se convirtió en el dueño único del UE Cornella, la entidad fundada en 1951. La negociación marca su primer gran movimiento empresarial directo en el entorno de Barcelona desde su salida del club azulgrana.
Dijo el futbolista que el negocio busca reforzar su vínculo con Cataluña y apostar por el desarrollo del talento local, al tiempo que amplía el portafolio deportivo empresarial del astro argentino.
Messi suma a ese portafolio un equipo valorado en cerca de 1 millón de euros, al tiempo que es este equipo ampliamente conocido por tener una de las mejores canteras de España, de la que han salido jugadores como Jordi Alba y David Raya.
Hay que tener en cuenta que el club se encuentra en el tercer puesto del Grupo V de Tercera RFEF, con opciones claras de ascenso.
Las cifras de los negocios de Messi
Según los detalles de la negociación, la meta a largo plazo bajo la gestión del entorno de Messi es llevar a la institución hacia el fútbol profesional.
El movimiento de Messi se suma a otros proyectos deportivos del futbolista, como el Deportivo LSM en Uruguay (junto a Luis Suárez) y el Leones FC en Argentina, gestionado por su hermano Matías.
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Datos asociados a sus marcas dan cuenta de que Messi suma una valoración cercana a los US$900 millones, entre los que se encuentran negocios por su nombre, inmobiliario y deportivos.