Los millones que se juegan en la NFL: Premios, clasificados y ruta al Super Bowl LX

Tras 17 fechas, camino al Super Bowl LX, en la Conferencia Americana (AFC) seis equipos tienen su pase asegurado a la postemporada y quedan dos plazas por definirse, mientras que ocho equipos ya están matemáticamente eliminados. En la Conferencia Nacional (NFC) la situación es similar, con seis equipos firmes y dos clubes disputando el último cupo.
En la AFC ya clasificaron New England Patriots, Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Denver Broncos y Los Angeles Chargers, mientras que Pittsburgh Steelers o Baltimore Ravens definirán el séptimo lugar del Campeonato de la División Norte en la última semana.
En la NFC, Filadelfia Eagles, Chicago Bears, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, Los Angeles Rams y Green Bay Packers tienen paso asegurado, y Carolina Panthers y Tampa Bay Buccaneers pelean por el último lugar de postemporada.
Más allá de la disputa deportiva, la clasificación a playoffs y el avance en la postemporada tiene implicaciones económicas concretas para jugadores y franquicias en la NFL. El sistema de pagos de la liga otorga compensaciones adicionales a cada jugador según la ronda alcanzada en la postemporada y también incluye premios específicos por llegar y competir en el Super Bowl LIX.
Estas cifras están estipuladas en el Contrato Colectivo de Trabajo entre la NFL y la Asociación de Jugadores, que regula los montos hasta 2030.
Premios económicos NFL: De playoffs al Super Bowl
La NFL reparte pagos adicionales a los jugadores por cada ronda de playoffs alcanzada. Según la estructura vigente: participantes de la ronda de comodines pueden recibir cifras que van desde US$41.500 hasta US$46.500 por jugador, dependiendo de si ganaron su división o no. En la ronda divisional, el pago se mantiene en cifras similares, y en las finales de conferencia cada jugador recibirá alrededor de US$69.000.
La diferencia económica más visible se observa en el Super Bowl. En el último evento, los jugadores del equipo campeón recibieron US$171.000 cada uno, mientras que los del equipo subcampeón se llevaron US$96.000 por cabeza. Estas cifras representan incentivos por encima de los pagos de rondas anteriores y son parte de una escalada de montos que se ha venido ajustando año tras año.
La lógica financiera es tal que, por ejemplo, un jugador que participe en todos los juegos de postemporada y llegue al Super Bowl puede sumar importantes ingresos extra a su salario base de temporada regular. Aunque para las superestrellas con contratos de varias decenas de millones al año este incentivo puede representar una porción menor del total, para jugadores con contratos menores los premios de playoffs pueden equivaler a un mes completo de ingresos por temporada regular o más.
Comparación de ingresos y significado económico de la postemporada
El enfoque económico de la NFL en playoffs contrasta con otras ligas profesionales donde las franquicias reciben grandes premios colectivos por avanzar en sus torneos.
En la NFL, estos montos se reparten principalmente entre jugadores y están regulados por contrato colectivo, independientemente del tamaño de mercado o ingresos comerciales del equipo. Esto busca equilibrar la compensación individual sin generar disparidades extremas entre clubes grandes y pequeños.
Además de los pagos directos a jugadores, la presencia en playoffs y en el Super Bowl se traduce en ingresos adicionales por patrocinios, ventas de mercancía y visibilidad internacional para las franquicias.
El Super Bowl, en particular, es uno de los eventos televisivos de mayor audiencia a nivel mundial y genera miles de millones de dólares en ingresos por derechos de transmisión y publicidad, un aspecto que indirectamente beneficia a toda la liga y a sus equipos participantes.