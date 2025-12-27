El 2025 fue el año del oro. A lo largo de estos doce meses, el metal alcanzó precios récord en un contexto en el que la situación geopolítica, la desaceleración del dólar y el panorama económico impulsaron su alza.
La razón por la que el valor del oro se incrementa en momentos de incertidumbre responde a su atributo como activo refugio.
Esta materia prima suele ser vista como una alternativa segura y estable, en especial en tiempos de crisis. De manera que, cuando las inquietudes aumentan, también lo hace la demanda de este metal y por ende su precio.
Además, el oro es tan atractivo para los mercados financieros porque, aun en periodos difíciles, conserva su valor adquisitivo. Eso sumado a su uso en diversas industrias, como la joyería y la electrónica, que le da más peso a su rol como inversión segura.
Este renovado protagonismo no se limita a su cotización en los mercados. Detrás de su fortaleza también está el papel que juega como respaldo de las economías nacionales, un factor que permite entender por qué algunos países han apostado históricamente por acumular grandes reservas del metal.
El mapa de las reservas de oro
El Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) actualiza de manera frecuente el porcentaje de este metal en las reservas internacionales de diferentes países. Esto con base a las estadísticas IFS del Fondo Monetario Internacional (FMI), que registran las compras y ventas declaradas por los bancos centrales.
De acuerdo con los datos de la entidad, la nación que se posiciona como el de mayor tenencia en esta materia es EE. UU. El gigante norteamericano cuenta actualmente con 8.133 toneladas de este metal, almacenadas en varias bóvedas de la Reserva Federal.
En el segundo lugar se ubica Alemania, con 3.350 toneladas. Seguida por Italia (2.451 toneladas), Francia (2.437 toneladas), Rusia (2.329), China (2.303 toneladas), India (880.180 toneladas) y Japón (845.970 toneladas).
A esa lista de territorios también se suman Turquía, con 641.280 toneladas; Países Bajos, con 612.450 toneladas, y Polonia, con 515.340 toneladas.
En el caso de América Latina, la corona en términos de reservas de oro se la lleva Brasil, con un total al tercer trimestre de este año cercano a las 145.140 toneladas. A este país le siguen México (120.140 toneladas), Argentina (61.740 toneladas) y Guatemala (13.020 toneladas).
