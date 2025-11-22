Luis Alfonso Martínez Chimenty es el nuevo director encargado de la Aeronáutica Civil de Colombia

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) dio a conocer que Luis Alfonso Martínez Chimenty asumirá el cargo de director general encargado de la entidad.
La decisión, según se informó, se oficializó mediante el Decreto 1265 del 21 de noviembre de 2025 del Ministerio de Transporte. Martínez actualmente se desempeña como director financiero de la Aerocivil y se informó que el encargo se da sin perjuicio de sus otras funciones.
Martínez Chimenty es profesional en Contaduría Pública, y cuenta con una especialización en Alta Dirección del Estado. Al anunciar el nombramiento, la entidad aeronáutica reconoció que su trayectoria profesional abarca más de 15 años de experiencia en entidades del orden nacional y distrital.
Entre su experiencia se destacó que ha sido asesor de alto nivel, director administrativo y financiero, así como gerente de proyectos en organizaciones del Estado colombiano. Entre ellas se cuenta el Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, Secretaría Distrital de Gobierno y la Universidad Industrial de Santander.
Relacionado: Renuncia director de la Aerocivil de Colombia, José Henry Pinto
Así fue el relevo en Aerocivil
El decreto, firmado el viernes 21 de noviembre, fue expedido el mismo día que se conoció que José Henry Pinto, había presentado su renuncia ante la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
Aunque se desconocen los motivos, la decisión habría estado motivada por molestias del Ejecutivo con demoras en el Aeropuerto de Tolú. De hecho, la Procuraduría pidió claridad en las últimas horas sobre las obras en el aeropuerto en mención.
A través de un comunicado, la Aerocivil confirmó la noticia afirmando que durante su gestión “el Brigadier General Pinto ha liderado importantes avances para el desarrollo aeronáutico del país, fortaleciendo la conectividad aérea, la modernización de la infraestructura y la capacidad operativa de nuestros aeropuertos”.