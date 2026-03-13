Luis Carlos Reyes ya no será candidato a la Presidencia y será fórmula de Mauricio Lizcano

Luis Carlos Reyes ya no será candidato a la Presidencia, así lo confirmó el mismo exdirector de la DIAN, quien, en las recientes encuestas, no contaba con una importante masa de intención de voto.
Con la salida de Reyes de la candidatura, el también exministro de Comercio será la fórmula vicepresidencial de Mauricio Lizcano.
Luis Carlos Reyes ya no será candidato a la Presidencia, en medio de una serie de enfrentamientos entre Reyes y algunos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro.
Reyes ha sido uno de los testigos clave en el caso de acusaciones contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y se ha enfrentado al mismo presidente Petro por la denuncia de actos de corrupción denunciados por Reyes en las asignaciones de algunas direcciones regionales de la DIAN.
¿Por qué Luis Carlos Reyes ya no será candidato a la Presidencia?
Luis Carlos Reyes será entonces fórmula de Mauricio Lizcano, quien también fue ministro del gobierno Petro, haciéndose caro del Ministerio de las Comunicaciones.
Lizcano y Reyes, a pesar de haber sido parte del gobierno Petro, se suman a la campaña de centro que, según dicen, no busca la continuidad del gobierno Petro.
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Finalmente, mientras Luis Carlos Reyes ya no será candidato a la Presidencia, se conocen las renuncias de sus respectivas aspiraciones de Daniel Palacios y el excontralor Felipe Córdoba.