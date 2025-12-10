El Consejo Directivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) ha aceptado la renuncia presentada por el Doctor Luis Fernando Mejía a su cargo como director ejecutivo, la cual se hará efectiva a partir del próximo 31 de diciembre.
«El Doctor Mejía cierra un ciclo de siete años al frente de la institución, convirtiéndose en el director con mayor tiempo de permanencia en los 55 años de historia de Fedesarrollo. Durante su administración, Fedesarrollo consolidó su liderazgo como el principal centro de investigación económica del país y uno de los principales de Latinoamérica con una producción sostenida de estudios de alta calidad en áreas estratégicas de la política económica y social», dijo el centro de estudios.
Y agregó: «El consejo iniciará de inmediato un proceso de selección riguroso para designar al sucesor, con el compromiso de mantener los estándares de excelencia técnica e independencia que han caracterizado a Fedesarrollo durante más de medio siglo».
