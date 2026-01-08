Lulo Bank anunció cambio en rentabilidad de uno de sus productos más usados: Aumento beneficiará a usuarios

Lulo Bank anunció una actualización en las condiciones de rentabilidad de sus productos de ahorro programado, una decisión con la que busca ampliar y fortalecer las opciones disponibles para los usuarios interesados en planificar mejor sus finanzas desde el inicio del año. El ajuste, que regirá a partir del 9 de enero, introduce cambios relevantes en las tasas de interés asociadas a los denominados “bolsillos”, una funcionalidad orientada a promover el ahorro mediante metas específicas y plazos previamente definidos.
De acuerdo con la entidad financiera, los bolsillos están diseñados para facilitar la organización del dinero, permitiendo a los usuarios separar recursos con un propósito concreto, ya sea para gastos futuros, proyectos personales o la construcción de un hábito de ahorro más disciplinado. En ese contexto, la actualización de las tasas responde a la necesidad de ofrecer una mayor rentabilidad en un entorno en el que los clientes comparan activamente alternativas dentro del sistema financiero.
Uno de los ajustes más significativos está dirigido a los clientes Lulo Pro, un segmento integrado por personas que reciben su nómina en el banco o que registran ingresos mensuales superiores a $3.000.000.
¿De cuánto quedó la rentabilidad de los “bolsillos” de Lulo Bank?
Para estos usuarios, los ahorros programados a 60 días ofrecen ahora una rentabilidad del 9,50 % efectivo anual, mientras que los depósitos a 90 días alcanzan una tasa de hasta el 10 % E.A., posicionándose como una de las opciones más competitivas del mercado en este tipo de productos. A ello se suma una tasa del 9,25 % E.A. para los bolsillos flexibles, que se caracterizan por permitir una mayor disponibilidad del dinero sin perder atractivo en términos de rendimiento.
Los clientes estándar también se benefician de un ajuste en las condiciones. En su caso, las cuentas flexibles ofrecen una rentabilidad del 7,50 % E.A., mientras que los ahorros programados a 60 días cuentan con una tasa del 8,50 % E.A. y los de 90 días alcanzan el 9 % E.A. Estas alternativas buscan atender distintos perfiles de usuarios, desde quienes privilegian la liquidez hasta aquellos que optan por comprometer sus recursos durante un periodo determinado para obtener una mayor rentabilidad.
Ignacio Giraldo, presidente de Lulo Bank, señaló que el objetivo principal de estas actualizaciones es consolidar productos simples y transparentes, sin costos ocultos ni exigencias complejas, que contribuyan a fortalecer la confianza de los usuarios en el sistema financiero digital. Según explicó, la entidad considera que el ahorro debe ser una práctica accesible para personas con distintos niveles de ingreso y no una opción limitada a un segmento específico de la población.
Además de las tasas preferenciales, los clientes Lulo Pro cuentan con beneficios adicionales como retiros sin costo en la red Servibanca, administración completamente digital a través de la aplicación móvil, herramientas para separar recursos según objetivos definidos y la posibilidad de realizar consignaciones mediante oficinas del Banco GNB Sudameris.