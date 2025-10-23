Magda Giraldo dejaría de ser presidenta de Fiduprevisora: Este sería el posible remplazo

La Fiduprevisora, entidad encargada de la administración de varios fondos públicos en Colombia, atraviesa un momento de alta incertidumbre institucional. La junta directiva solicitó formalmente la renuncia de su presidenta, Magda Giraldo Parra, luego de una reunión extraordinaria convocada por el presidente Gustavo Petro.
La determinación se produjo tras varios señalamientos del mandatario a la gestión de la entidad, en particular respecto a la implementación del nuevo modelo de salud para los docentes del país. Durante la sesión, se evaluó con detalle el manejo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), administrado por la Fiduprevisora, que concentra los recursos destinados a la atención médica y las prestaciones sociales de los maestros colombianos.
En los últimos meses, el FOMAG ha estado en el centro de la controversia por las dificultades en la puesta en marcha del nuevo sistema de salud del magisterio. Las quejas por demoras en la atención, problemas administrativos y deficiencias en la cobertura llevaron al presidente Petro a manifestar públicamente su inconformidad con los resultados alcanzados. Según fuentes cercanas al Gobierno, el mandatario considera que existen fallas estructurales en la gestión del modelo y deficiencias en la prestación de los servicios, lo que habría motivado la solicitud de renuncia de Giraldo.
Magda Giraldo Parra asumió la presidencia de la Fiduprevisora en noviembre de 2024, en reemplazo de Mauricio Marín. Su administración estuvo marcada por el reto de implementar los ajustes exigidos por el Gobierno en el marco del nuevo esquema de salud del magisterio. No obstante, los recientes cuestionamientos llevaron a la junta directiva a considerar necesario un cambio en la dirección de la entidad.
¿Quién sería el remplazo de Giraldo como presidenta de Fiduprevisora?
Durante la misma reunión, se determinó que el actual vicepresidente, Andrés Pabón, asumiría como presidente encargado de manera temporal. Pabón permanecerá en el cargo mientras se define el nombramiento de un nuevo titular y se garantizan la continuidad administrativa y operativa de la Fiduprevisora.
Recomendado: Fiduprevisora va por $50 billones administrados, una billetera digital y sigue interesada en portafolio del Fonpet
La eventual salida de Giraldo se produce en un contexto delicado para la entidad y el FOMAG, ambos bajo la supervisión de los organismos de control por las dificultades que enfrenta la prestación del servicio de salud a los docentes. Además, la operación del fondo continúa sujeta a medidas cautelares que estarán vigentes hasta diciembre de 2025, lo que aumenta la presión sobre la dirección de la fiduciaria.