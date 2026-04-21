Manufacturas impulsan el crecimiento de las importaciones de Colombia durante febrero

En febrero de 2026, las importaciones de Colombia alcanzaron los US$5.741,4 millones CIF, según el DANE. Esta cifra representa un incremento del 7,8 % en comparación con el mismo mes de 2025, cuando las compras al exterior sumaron US$5.326,1 millones.
El dinamismo del segundo mes del año estuvo concentrado en el sector de las manufacturas, que logró compensar las caídas registradas en los grupos de combustibles y agropecuarios.
Este renglón reportó compras por US$4.339,8 millones CIF, un aumento del 13,2 % frente a febrero de 2025. El resultado se debió principalmente a las mayores adquisiciones de maquinaria y equipo de transporte, que crecieron un 28,6 %.
Por su parte, el sector de combustibles y productos de industrias extractivas reportó importaciones por US$611,6 millones CIF, lo que significó una caída del 10,8 % producto de las menores compras de petróleo y sus derivados, que se redujeron en un 25,3 %.
Finalmente, las compras de productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron una disminución del 2,4 %, totalizando US$785,2 millones CIF. La caída en la importación de aceites, grasas y ceras (-22,4 %) fue el factor determinante en este rubro.
Así, en el acumulado de los dos primeros meses de 2026, las importaciones colombianas llegaron a US$11.644,4 millones CIF, un alza del 8,8 % frente al primer bimestre del año anterior.
El DANE informó que la balanza comercial del país en febrero registró un déficit de US$1.235,0 millones FOB. Aunque la cifra sigue siendo negativa, es ligeramente menor al déficit de US$1.241,0 millones reportado un año atrás.
Países que ganan terreno como proveedores
En cuanto al origen de las mercancías, China se consolidó como el principal socio comercial de Colombia, al representar el 30,5 % del total de las importaciones en febrero.
Las compras al gigante asiático crecieron un 24,5 %, impulsadas fuertemente por la importación de vehículos para el transporte de personas y teléfonos celulares.
Otros países con participaciones relevantes fueron Estados Unidos (22 %), México (5,2 %) y Brasil (4,0 %). Por su parte, las importaciones desde Vietnam mostraron un crecimiento exponencial del 60,3 % en el mes.
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